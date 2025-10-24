FOTO Ludo vrijeme u Hrvatskoj: Na sjeveru oluja s tučom, jug se kupa, osvanula je i duga...

Šaroliko vrijeme u petak po Hrvatskoj. Jako nevrijeme praćeno tučom pogodilo je Zagreb i okolicu, tuča je padala i na otoku Krku, dok se na samom jugu, u Dubrovniku, uživalo u radostima 'babljeg ljeta'... Temperatura mora i zraka na jugu je i dalje oko 20 stupnjeva Celzijevih...
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Za to vrijeme u Dubrovniku...
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Nevrijeme s tučom pogodilo je Krk...
| Foto: 24sata
Krupa je padala i u Senju...
| Foto: 24sata
A nad Dugim Selom nakon kiše razvila se duga...
| Foto: Čitatelj 24sata