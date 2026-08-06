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SEAWOLF X

FOTO Luksuzna jahta oduševila Cavtat: 'Svi su je fotkali. Rijetko je se može vidjeti. Famozno'

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Luksuzna jahta oduševila Cavtat: 'Svi su je fotkali. Rijetko je se može vidjeti. Famozno'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Luksuzna jahta Seawolf X jedna je od najimpresivnijih superjahti koje su posljednjih godina zaplovile svjetskim morima

Famozna je i rijetko se je može vidjeti. Sve nas je oduševila, počeli smo je slikati i snimati, ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije usidrene luksuzne jahte Seawolf X u Cavtatu.

- Čitao sam da su je do sada u Hrvatskoj vidjeli samo u Splitu - dodao je naš čitatelj.

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Luksuzna jahta Seawolf x u Cavtatu VIDEO
Luksuzna jahta Seawolf x u Cavtatu | Video: čitatelj/24sata

Luksuzna jahta Seawolf X jedna je od najimpresivnijih superjahti koje su posljednjih godina zaplovile svjetskim morima. Ova 42,8 metara duga katamaranska jahta spoj je vrhunskog luksuza, modernog dizajna i napredne tehnologije, a mnogi je nazivaju jednim od najambicioznijih projekata u svijetu nautičke industrije.

Izgrađena je 2024. godine u poznatom talijanskom brodogradilištu Rossinavi, koje je godinama sinonim za izradu ekskluzivnih jahti. Seawolf X posebno se ističe hibridno-električnim pogonom koji omogućuje tišu i ekološki prihvatljiviju plovidbu. Sustav kombinira električne motore, baterije i dizelske motore, dok solarni paneli dodatno pridonose proizvodnji energije. Zahvaljujući tome, jahta može ploviti gotovo nečujno na električni pogon, uz znatno manju potrošnju goriva i manje emisije štetnih plinova.

Foto: Čitatelj 24sata

Interijer potpisuje njujorški dizajnerski studio Meyer Davis. Velike staklene površine omogućuju obilje prirodnog svjetla, a korišteni su prirodni materijali, topli tonovi i luksuzni detalji kako bi se stvorio osjećaj prostranosti i udobnosti.

Na jahti može boraviti do 12 gostiju smještenih u pet prostranih kabina, dok se za njihovu udobnost brine deveteročlana posada. Glavna vlasnička kabina nudi panoramski pogled na more, privatnu terasu i prostranu kupaonicu, a sve prostorije opremljene su najmodernijom tehnologijom.

Foto: Čitatelj 24sata

Na palubi se nalaze jacuzzi, prostor za sunčanje i vanjski lounge, dok su gostima na raspolaganju sauna, teretana i privatno kino. Ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati u bogatoj ponudi opreme za vodene sportove, uključujući jet-ski, električne daske za surfanje, ronilačku opremu...

Osim tehnološkim rješenjima, Seawolf X privlači pozornost i cijenom. Prema dostupnim podacima, jahta se prodaje za oko 36,9 milijuna eura, dok se cijena najma kreće od 280.000 do 380.000 eura tjedno, ovisno o sezoni. Uz osnovnu cijenu najma, plaćaju se i dodatni troškovi poput goriva, hrane, pića i pristojbi u marinama. 

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