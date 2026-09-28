FOTO Luksuzne jahte okupirale Split: Tjedni najam jedne stoji čak 200 tisuća eura!

Na sajmu luksuznog nautičkog turizma "CROYA Yacht Charter Show" koji je u ponedjeljak otvoren na splitskoj Zapadnoj obali, sudjeluje 220 izlagača, vodećih čarter brokera i agenata iz Hrvatske i svijeta kao i flota od gotovo 40 luksuznih brodova i jahti s posadama.
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Jedini je to B2B sajam luksuznog nautičkog turizma u Hrvatskoj koji okuplja charter brokere i agente, luksuzne brodove i domaće izlagače.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Jedini je to B2B sajam luksuznog nautičkog turizma u Hrvatskoj koji okuplja charter brokere i agente, luksuzne brodove i domaće izlagače.
|
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Jedini je to B2B sajam luksuznog nautičkog turizma u Hrvatskoj koji okuplja charter brokere i agente, luksuzne brodove i domaće izlagače.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Za splitskog zamjenika gradonačelnika Ivu Bilića, sajam je vrijedan uz ostalo zato što su na njega stigli brokeri iz 16 europskih i svjetskih zemalja, u potrazi za plovilima u premium klasi.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ponukan prizorom Zapadne obale pune luksuznih plovila, najavio je da će grad ubuduće ozbiljnije pristupiti tom projektu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
To je nešto što svjetski nautičari i svi oni koji vole jahting traže, a grad Split će stati iza toga i sigurno će u budućnosti ovaj sajam narasti na viši nivo, iako je to vidljivo već i ove godine u kojoj je njegovo trajanje produženo s tri na četiri dana, rekao je Bilić.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U ime organizatora - udruge Croatian Yachting Association (CRO.Y.A.), Stipe Petričević je rekao da je većina izloženih plovila namijenjena za 12 gostiju kojima pružaju potpuni komfor, a većina ljudi koji iznajmljuju takve brodove su građani SAD-a, Australije, Južne Amerike, Španjolske i Italije.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
"To su gosti koji unajmljuju takve brodove. U Hrvatskoj su im najpopularnije destinacije Split i Dubrovnik. Oni žele vidjeti Hvar, Korčulu, Mljet i Vis. U tom smislu Hrvatska može puno pružiti. Imamo blagi porast elitnog nautičkog turizma iako moram napomenuti kako je i u ovom poslu sve veća konkurencija, jer je sve više brodova", izjavio je Petričević.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Prema njegovim riječima, na sajmu je izloženo i plovilo s bruto cijenom tjednog najma od 200 tisuća eura.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Nastavio je kako sajam ima za cilj povezati domaće i strane vlasnike plovila te poduzetnike i posadu s ključnim ljudima koji odlučuju o globalnom bukingu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Sudionici sajma će osim pregleda flote moći sudjelovati na stručnim seminarima, natjecanjima posada u kulinarstvu, pripremi koktela i dekoriranju stolova.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Treće izdanje CROYA Yacht Charter Showa održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, a trajat će do četvrtka, 1. listopada.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL