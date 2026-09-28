FOTO Luksuzne jahte okupirale Split: Tjedni najam jedne stoji čak 200 tisuća eura!

To je nešto što svjetski nautičari i svi oni koji vole jahting traže, a grad Split će stati iza toga i sigurno će u budućnosti ovaj sajam narasti na viši nivo, iako je to vidljivo već i ove godine u kojoj je njegovo trajanje produženo s tri na četiri dana, rekao je Bilić. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL