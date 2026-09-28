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CROYA YACHT CHARTER SHOW

FOTO Luksuzne jahte okupirale Split: Tjedni najam jedne stoji čak 200 tisuća eura!

Na sajmu luksuznog nautičkog turizma "CROYA Yacht Charter Show" koji je u ponedjeljak otvoren na splitskoj Zapadnoj obali, sudjeluje 220 izlagača, vodećih čarter brokera i agenata iz Hrvatske i svijeta kao i flota od gotovo 40 luksuznih brodova i jahti s posadama.
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Split: Otvaranje CRO.Y.A. Showa
Jedini je to B2B sajam luksuznog nautičkog turizma u Hrvatskoj koji okuplja charter brokere i agente, luksuzne brodove i domaće izlagače. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Jedini je to B2B sajam luksuznog nautičkog turizma u Hrvatskoj koji okuplja charter brokere i agente, luksuzne brodove i domaće izlagače. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 0

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