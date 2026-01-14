Obavijesti

FOTO 'Majstor je parkirao na sredinu ulaza u Klaićevu bolnicu pa ni Hitna nije mogla proći!'

Foto: Čitatelj 24sata

Ovo je strašno. Koji neodgovoran vozač moraš biti da hladno parkiraš po samoj sredini ulaza u bolnicu - kaže nam čitatelj.

Situacija kod Klaićeve razljutila je jednog našeg čitatelja u utorak u jutarnjim satima. Naime, jedan je vozač zablokirao put Hitnoj pomoći tako što je svojim autom prepriječio ulaz u bolnicu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Ovo je strašno. Koji neodgovoran vozač moraš biti da hladno parkiraš po samoj sredini ulaza u bolnicu. Hitna nije mogla proći zbog njega - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

