FOTO 'Majstor je parkirao na sredinu ulaza u Klaićevu bolnicu pa ni Hitna nije mogla proći!'

Situacija kod Klaićeve razljutila je jednog našeg čitatelja u utorak u jutarnjim satima. Naime, jedan je vozač zablokirao put Hitnoj pomoći tako što je svojim autom prepriječio ulaz u bolnicu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Ovo je strašno. Koji neodgovoran vozač moraš biti da hladno parkiraš po samoj sredini ulaza u bolnicu. Hitna nije mogla proći zbog njega - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata