FOTO Maleni Šimun upoznao je svog heroja Modrića: 'Ispunila mu se želja, bio je bez riječi!'

Sreći nije bilo kraja za malenog Šimuna Stojanovića iz Županje kada je čuo da njegov omiljeni nogometaš i idol Luka Modrić trenira s Real Madridom nedaleko mjesta u kojemu je ovih dana smješten, na Floridi. Iako je tamo otišao na još jednu ortopedsku operaciju kojom će mu se omogućiti stabilnije hodanje i skidanje ortoza s desne noge, samo dan prije dogovorene operacije njegovi su roditelji saznali informaciju da nedaleko mjesta gdje su smješteni, u Palm Beachu, ekipa Real Madrida ima planiran trening.

Kako je to uobičajeno, trening je slobodan za gledatelje prvih petnaestak minuta, a najsretniji i najuporniji od njih imaju priliku i dočekati pozdraviti Realove igrače u trenutku dok dolaze na stadion. To se Šimunovoj mami Martini učinili idealnom prilikom da malo oraspoloži sina koji već ima traume od čestih operacija, a i da mu ispuni najveću želju - upoznati Luku Modrića.

- Došli smo Palm Beach Gardens u kojem Real ima kamp i satima čekali da ekipa dođe na trening. Šima je obukao neizostavni Modrićev dres kojega uvijek nosimo sa sobom. Bili smo malo obeshrabreni vidjevši da tamo stoji velik broj ljudi koji su došli s istom namjerom kao i mi no, kada je ekipa došla, odjednom su do nas došla dva policajca i odvela nas direktno kod Luke. Šimun je, ugledavši Luku, ustao iz kolica i koračajući na svojim protezicama pošao u susret svom idolu, a potom se pozdravio i rukovao sa cijelom ekipom Reala. Bio je bez riječi nakon toga i sigurna sam da je taj Šimunov san da upozna Luku i osobno sada odsanjan - kazala nam je mama Martina koja je sa sinom doputovala u Ameriku prije nekoliko dana na ranije dogovorenu operaciju na privatnoj klinici najpoznatijeg svjetskog ortopeda dr. Paleya. Taj je doktor Šimunu već odradio dvije velike operacije, među kojima je bila i amputacija noge no, unatoč lošim prognozama, Šimun je danas dječak koji samostalno hoda uz pomoć pomagala i ide u školu.

Foto: Privatni album

U svemu tome pomaže mu hrvatska javnost svojim donacijama, ali i njegovi osobni heroji među kojima je i Luka Modrić koji mu je, prije par mjeseci, poslao video poruku: "Čuo sam da si moj veliki navijač i samo da znaš da sam i ja tvoj navijač. Želim ti sretan rođendan, da brzo ozdraviš i zapamti - odustajanje nije opcija", rekao je Modriću u videoporuci.

- Neizmjerno smo zahvalni Luki i njegovim sugiračima s kojima se Šima također fotografirao i pozdravio. Puni smo dojmova - dodala je mama Martina.

Šimun i njegova mama moraju na Floridi ostati naredna četiri mjeseca, koliko će trajati Šimunov oporavak nakon nove zahtjevne operacije. Za to im je potrebna veća količina novca i zahvalni su za svaku novu donaciju.

- Obećali smo mu borbu onoga dana kada smo ga ugledali prije osam godina i nećemo odustati. Za njega samo želimo život bez boli, živog koji obećava samostalnost. Ostavili smo dva sina u Hrvatskoj na četiri mjeseca i ta nas činjenica boli, iako znamo da će o njima brinuti naši najbliži. Vjerujemo da će Šimu nakon ove operacije hodati stabilnije, trebalo bi se prevenirati propadanje kralježnice i kukova koji se nepravilnim hodom oštećuju, a dobiti će i novu protezu kada se oporavi od operacije - objavila je mama Martina na facebook stranici posvećenoj Šimunovoj borbi s nizom problema.