FOTO Mara i Niko vratili su se u Čigoč, gnijezdo je sada živnulo!
U selu Čigoč, prvom europskom selu roda, ponovno je živnulo najpoznatije gnijezdo! Vratili su se Mara i Niko, najpoznatiji par roda, a njihov svakodnevni život možete pratiti uživo, objavio je Park prirode Lonjsko polje na društvenim mrežama
- Pogledajte kako uređuju gnijezdo, brinu o jajima i pripremaju se za dolazak novih ptića, priroda pred vašim očima! Uključite se u live prijenos i zavirite u njihov svijet: https://pp-lonjsko-polje.hr/sto-se-dogada-u-rodinu-gnijezdu/ - objavili su.
Čigoč je prije više od 30 godina, 1994., proglašen prvim Europskim selom roda zahvaljujući neobično velikom broju roda koje se gnijezde na njegovim krovovima. Trenutačno imaju dvadesetak gnijezda.
