STRAŠAN NAPAD Rusi žestoko udarili na Kijev. Puno je mrtvih i ranjenih. Neki su ispod ruševina

Tijekom noći odjekivale su snažne eksplozije u više ukrajinskih gradova, a stanovnici su u panici bježali u skloništa i postaje podzemne željeznice. U napadima na Kijev, Dnjepar i Harkiv poginulo je najmanje pet ljudi, dok su deseci ranjeni
Novi val brutalnih ruskih zračnih napada pogodio je u utorak veće ukrajinske gradove, među kojima su Kijev, Dnjepar i Harkiv.
Prema prvim informacijama ukrajinskih vlasti, najmanje pet osoba je poginulo, a više desetaka ih je ozlijeđeno.
Najgore je prošao Dnjepar na istoku zemlje, gdje su u napadu poginule četiri osobe, dok ih je 16 završilo u bolnici. Regionalni guverner Oleksandr Hanja objavio je fotografije razorenih zgrada, spaljenih automobila i potpuno uništenog dječjeg igrališta.
Dramatično je bilo i u Kijevu, gdje je prema podacima gradske vojne uprave poginula najmanje jedna osoba, a čak 29 ih je ozlijeđeno.
Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je projektil pogodio 24-katnu stambenu zgradu te izazvao djelomično urušavanje. - Ljudi su vjerojatno ostali zarobljeni pod ruševinama - upozorio je Kličko.
Dodao je kako su nakon pada dijelova projektila izbili požari i na drugim zgradama, uključujući jednu deveterokatnicu.
Stanovnici ukrajinske prijestolnice noć su proveli u skloništima, podzemnim prolazima i postajama metroa nakon što su se rano ujutro oglasile sirene za zračnu opasnost.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još je dan ranije upozorio građane na mogućnost velikog ruskog udara te ih pozvao da ozbiljno shvate zračne uzbune.
Rusija je prošlog tjedna najavila “sustavne udare” na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom i centrima odlučivanja u Kijevu, a stranim državljanima preporučila je da napuste zemlju.
