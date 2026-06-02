UŽAS STRAŠAN NAPAD Rusi žestoko udarili na Kijev. Puno je mrtvih i ranjenih. Neki su ispod ruševina

Tijekom noći odjekivale su snažne eksplozije u više ukrajinskih gradova, a stanovnici su u panici bježali u skloništa i postaje podzemne željeznice. U napadima na Kijev, Dnjepar i Harkiv poginulo je najmanje pet ljudi, dok su deseci ranjeni