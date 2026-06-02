Masovni ruski napad u Kijevu: Gradom se širio gusti crni dim

Kijev je u ranim satima u utorak bio pod snažnim ruskim napadom, svjedoci su izvijestili o velikom stupu dima iznad ukrajinske prijestolnice, a vlasti su pozvale stanovnike da potraže zaklon. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je u gradskoj četvrti Podil izbio požar na u nenastanjenom objektu i da se zapalila deveterokatna stambena zgrada nakon što su najvjerojatnije krhotine pogodile krov. "U četvrti Obolon zapalili su se automobili nakon što su ih pogodili dijelovi projektila. Požari su izbili i na dvije otvorene lokacije, uključujući jednu u blizini dječjeg vrtića", objavio je Kličko na Telegramu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je upozorio na mogućnost velikog ruskog udara te pozvao građane da posebnu pozornost obrate na upozorenja za zračne napade.

"Obavještajna upozorenja o ruskim napadima i dalje su na snazi. Moguć je masovni udar", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.

"Naši branitelji spremni su 24 sata dnevno u najvećoj mogućoj mjeri, uz sredstva koja su im trenutačno dostupna."

Rusija je prošlog tjedna upozorila da namjerava provoditi "sustavne udare" na ciljeve u Kijevu povezane s ukrajinskom vojskom, kao i na centre odlučivanja, te je pozvala strane državljane da napuste grad.

Moskva je navela da je riječ o odgovoru na napad dronovima prošloga tjedna na studentski dom u ukrajinskoj regiji Luhansk pod ruskom kontrolom, u kojem je poginula 21 osoba.