Krvava noć u Ukrajini: Projektil raznio neboder u Kijevu, mrtvi i deseci ranjenih nakon udara

Ruski dronovi i projektili rano u utorak zasuli su ukrajinske gradove, među njima Kijev i Dnjipro, pri čemu je poginulo najmanje deset osoba, a oko stotinu ih je ranjeno, izvijestile su vlasti nakon višednevnih upozorenja o mogućem velikom napadu Moskve. Rusija tijekom rata, koji traje više od četiri godine, redovito gađa ukrajinsku energetsku mrežu i infrastrukturu, dok je Ukrajina ove godine pojačala napade na ruska naftna postrojenja. Obje strane niječu da namjerno ciljaju civile. Kremlj je prošlog tjedna upozorio da namjerava provoditi "sustavne udare" na ciljeve u Kijevu kao odgovor na napad dronom na studentski dom u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je poginula 21 osoba. Ukrajina je zanijekala odgovornost za taj napad.

Snimke prikazuju snažne eksplozije i guste stupove dima iznad stambenih nebodera u Kijevu, gdje su noćašnji napadi usmrtili četiri osobe i ranili 58 ljudi, uključujući djecu, prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička. "Ne možemo shvatiti što se događa. Neka vrsta apokalipse?", rekla je Olha Mudra na mjestu jednog od napada, u pratnji svoje šestogodišnje kćeri Natalije. "Sve je bilo prekriveno krhotinama, sve u dimu, ništa se nije vidjelo", dodala je stojeći ispred uništene stambene zgrade i oštećenih automobila, prenosi Reuters.

Sumnja se da je projektil pogodio 24-katnu stambenu zgradu, pri čemu se dio objekta urušio, a moguće je da su ljudi ostali zatrpani pod ruševinama, rekao je Kličko. Među pogođenim objektima bila je i deveterokatnica koju su zapalili ostaci projektila. "U gradskoj četvrti Obolon gore automobili koje su pogodili dijelovi projektila", rekao je Kličko. "Požari su izbili i na dvije otvorene lokacije, uključujući jednu u blizini dječjeg vrtića."

Tisuće stanovnika potražile su sklonište u kijevskom metrou tijekom noći, izvijestili su svjedoci. Neki su sa sobom nosili osobne stvari i madrace, dok su se iznad grada čuli sustavi protuzračne obrane koji su odbijali ruske napade. Nove eksplozije odjekivale su prijestolnicom i nakon svitanja, rekao je Reutersov svjedok.

Upozorenja na veliki napad

U raketnom i napadu dronovima na jugoistočni grad Dnjipro i njegovu okolicu poginulo je šest osoba, a 36 ih je ozlijeđeno, objavio je regionalni guverner Oleksandr Hanza na Telegramu. Svi ozlijeđeni nalaze se u bolnici i u stabilnom su stanju, dodao je, objavivši fotografije uništenih stambenih zgrada, izgorjelih vozila i oštećenog dječjeg igrališta.

Zračne uzbune oglasile su se rano u utorak u velikom dijelu zemlje nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij dan ranije upozorio na mogućnost velikog ruskog napada. "Obavještajna upozorenja o ruskim udarima i dalje su na snazi. Moguć je masovni napad. Pripremili su ga", rekao je Zelenskij u svom večernjem videoobraćanju. "Naši branitelji spremni su 24 sata dnevno, u najvećoj mogućoj mjeri s opremom kojom trenutačno raspolažu."

U sjeveroistočnoj regiji Harkiv među deset ozlijeđenih u napadima dronovima i projektilima nalazi se i jedno dijete, objavio je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu.

Napadima su bile izložene i ruske regije. Naftna rafinerija Iljski u južnoj ruskoj Krasnodarskoj oblasti zapalila se nakon napada dronom, objavile su lokalne vlasti.

U ruskoj Belgorodskoj oblasti, koja graniči s Ukrajinom, ozlijeđen je jedanaestogodišnji dječak nakon što je ukrajinski dron pogodio obiteljsku kuću, priopćile su lokalne vlasti.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je, prema navodima ruskih novinskih agencija, da je tijekom noći oboreno ukupno 148 ukrajinskih dronova. Protuzračni sustavi djelovali su i iznad Sevastopolja, baze ruske Crnomorske flote na okupiranom Krimu, priopćile su tamošnje vlasti.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi sve navedene informacije. Rat u Ukrajini traje otkako je Rusija pokrenula opsežnu invaziju u veljači 2022. Napori za njegovo okončanje zasad nisu donijeli značajniji napredak, dok je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa trenutačno usmjerena ponajprije na sukobe na Bliskom istoku.