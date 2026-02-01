Obavijesti

GRAD POD OPSADOM

FOTO Masovni neredi u Torinu: Pale kontejnere, na policiju lete kamenja i Molotovljevi kokteli

U prosvjedima organiziranim u Torinu zbog zatvaranja ljevičarskog kulturnog centra ozlijeđeno je više od stotinu pripadnika snaga sigurnosti, objavile su u nedjelju vlasti.
Protest in support of Askatasuna social centre in Turin, Italy
Nakon sukoba policije i prosvjednika u subotu je privedeno deset ljudi. Zasad još nema informacija o broju ozlijeđenih prosvjednika, no zna se da su izdani nalozi za uhićenjem dvoje demonstranata. | Foto: Michele Lapini
