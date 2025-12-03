Obavijesti

FOTO Medved uručio zahvalnice braniteljima koji su zaslužni za oslobađanje Lipika 1991. godine

Istaknuo je kako je Lipik,  6. prosinca 1991. na Dan svetog Nikole, bio prvi oslobođeni grad u Domovinskom ratu, kada je Hrvatska krvarila nakon sloma obrane mnogih gradova u zapadnoj Slavoniji, ali i grada heroja Vukovara
Zagreb: Ministar Tomo Medved uru?io je braniteljske zahvalnice postrojbama iz Domovinskog rata
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uručio je braniteljske zahvalnice postrojbama iz Domovinskog rata za sudjelovanje u obrani i oslobođenju Lipika 1991. te ugovore o sufinanciranju uređenja Spomen-parka u Lipiku i Spomen-sobe Domovinskog rata požeškog kraja u Požegi.  | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
