FOTO Medved uručio zahvalnice braniteljima koji su zaslužni za oslobađanje Lipika 1991. godine

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uručio je braniteljske zahvalnice postrojbama iz Domovinskog rata za sudjelovanje u obrani i oslobođenju Lipika 1991. te ugovore o sufinanciranju uređenja Spomen-parka u Lipiku i Spomen-sobe Domovinskog rata požeškog kraja u Požegi.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Preuzeli smo inicijativu i oslobodili veći dio novljanskog zaleđa, a tome je prethodilo više od stotinu dana krvavih borbi, golemo stradanje i žrtve koje moramo oteti od zaborava i prisjetiti se što je RH prolazila tih dana: ubojstva hrvatskih branitelja i civila i bacanje u pojedinačne i masovne grobnice, odvođenje u logore, paljenje i uništavanje hrvatskih sela i gradova. Zaustavili smo ulazak agresora u Pakrac, Karlovac, Sisak, Gospić, Zadar i Šibenik i mnoge druge, podsjetio je Medved.
Iskazali smo zahvalu 22 ustrojbene cjeline Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane za, odvažnost i odlučnost i učinjeno u Domovinskom ratu za oslobađanje Lipika koji su pobunjeni Srbi i tzv. JNA u potpunosti spalili i uništili, naglasio je Medved.
Napomenuo je da je 320 branitelja položilo život u obrani Pakraca i Lipika, a njih 15 smatra se nestalima, među kojima i dr. Ivan Šreter i oni nas obavezuju da nastavimo traganje sve dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
U iznimno teškim okolnostima oslobodili smo i obranili RH, stvorenu kao slobodnu i modernu hrvatsku državu pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i to je temelj na kojem gradimo perspektivu, poručio je Medved.
U ime dobitnika zahvalio je zapovjednik Specijalne policije MUP-a Nikola Cvitanović.
Ministarstvo hrvatskih branitelja financira postavljanje spomen obilježja radi očuvanja sjećanja na osobe i događaje iz Domovinskog rata pa je u znak zahvale braniteljima Lipika sklopljen ugovor o nastavku uređenja Spomen parka vrijedna 50.000 eura te sufinanciranja uređenja i opremanja Spomen sobe Domovinskog rata požeškog kraja u Požegi iznosu od 30.000 eura.
Prigodnim riječima zahvalili su predsjednik Gradskog vijeća Lipika Slobodan Katunara i požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
