FOTO Medved uručio zahvalnice braniteljima koji su zaslužni za oslobađanje Lipika 1991. godine

Preuzeli smo inicijativu i oslobodili veći dio novljanskog zaleđa, a tome je prethodilo više od stotinu dana krvavih borbi, golemo stradanje i žrtve koje moramo oteti od zaborava i prisjetiti se što je RH prolazila tih dana: ubojstva hrvatskih branitelja i civila i bacanje u pojedinačne i masovne grobnice, odvođenje u logore, paljenje i uništavanje hrvatskih sela i gradova. Zaustavili smo ulazak agresora u Pakrac, Karlovac, Sisak, Gospić, Zadar i Šibenik i mnoge druge, podsjetio je Medved. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL