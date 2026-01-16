Obavijesti

PROSVJED PROTIV IZGRADNJE

FOTO 'Mega klaonica peradi u Sisku neće proći!' Prosvjednici se okupili pred Ministarstvom

Prosvjed protiv izgradnje mega klaonice peradi u Sisku održan je u petak, 16. siječnja ispred Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u Zagrebu. Organizirala ga je inicijativa Siščani ne žele biti Smetlišćani!, zajedno sa Zelenom akcijom, Prijateljima životinja te predstavnicima antipilićarskih inicijativa iz Sisačko-moslavačke županije. Organizatori su poručili kako se njihovi glasovi mjesecima ignoriraju.
Prosvjed protiv mega klaonice peradi u Sisku ispred Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije
Prosvjed protiv izgradnje mega klaonice peradi u Sisku održan je u petak, 16. siječnja ispred Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u Zagrebu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Prosvjed protiv izgradnje mega klaonice peradi u Sisku održan je u petak, 16. siječnja ispred Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u Zagrebu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
