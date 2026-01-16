FOTO 'Mega klaonica peradi u Sisku neće proći!' Prosvjednici se okupili pred Ministarstvom

Prosvjed protiv izgradnje mega klaonice peradi u Sisku održan je u petak, 16. siječnja ispred Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u Zagrebu. Organizirala ga je inicijativa Siščani ne žele biti Smetlišćani!, zajedno sa Zelenom akcijom, Prijateljima životinja te predstavnicima antipilićarskih inicijativa iz Sisačko-moslavačke županije. Organizatori su poručili kako se njihovi glasovi mjesecima ignoriraju.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Organizirala ga je inicijativa Siščani ne žele biti Smetlišćani!, zajedno sa Zelenom akcijom, Prijateljima životinja te predstavnicima antipilićarskih inicijativa iz Sisačko-moslavačke županije. Organizatori su poručili kako se njihovi glasovi mjesecima ignoriraju.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Organizatori su poručili kako se njihovi glasovi mjesecima ignoriraju. Podsjetili su da su još u svibnju 2025. prosvjedovali u Sisku protiv izgradnje mega klaonice peradi s bioplinskim postrojenjem u industrijskoj zoni Sisak jug, no, kako su naveli, njihovi zahtjevi tada nisu bili uvaženi.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
U obraćanju javnosti istaknuli su da njihovi prigovori na Studiju utjecaja na okoliš nisu ozbiljno razmotreni te da na njih nisu dobili jasne i argumentirane odgovore. Posebno su naglasili kako tijekom sjednice Povjerenstva za procjenu studije utjecaja na okoliš nisu uvaženi ni stavovi predstavnika Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, koji su upozoravali da projekt nije usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Unatoč tim upozorenjima, prema tvrdnjama organizatora, studija je dobila prolaznu ocjenu, iako projekt, kako su naveli, nije provediv ni u pogledu ishođenja građevinske dozvole. Dodali su i da nadležna tijela do dana prosvjeda nisu odgovorila na zajedničke zahtjeve za obustavom postupka procjene utjecaja na okoliš.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Zbog svega navedenog, inicijative i udruge odlučile su prosvjed održati u Zagrebu. Okupili su se aktivisti iz Zagreba, Moslavine, Sunje i Lekenika te su još jednom poručili da projekt mega klaonice peradi u Sisku, prema njihovim riječima, neće proći.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
