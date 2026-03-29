FOTO Mega prosvjedi protiv Trumpa. Milijuni na ulicama od New Yorka sve do Aljaske

To je treći put u manje od godinu dana da je koalicija udruga okupljenih oko slogana "No Kings" (Bez kraljeva) pozvala Amerikance da iziđu na ulice. Taj se pokret potvrdio kao najznačajniji organizator prosvjeda od Trumpova povratka u Bijelu kuću.
Tisuće ljudi pridružile su se u subotu prosvjedima protiv predsjednika Donalda Trumpa diljem Sjedinjenih Država, od New Yorka do Aljaske, izražavajući nezadovoljstvo ratom protiv Irana, zloupotrebom moći i policijskim nasiljem, a prosvjedi su se proširili i na Europu.
Tisuće ljudi pridružile su se u subotu prosvjedima protiv predsjednika Donalda Trumpa diljem Sjedinjenih Država, od New Yorka do Aljaske, izražavajući nezadovoljstvo ratom protiv Irana, zloupotrebom moći i policijskim nasiljem, a prosvjedi su se proširili i na Europu. |
Tisuće ljudi pridružile su se u subotu prosvjedima protiv predsjednika Donalda Trumpa diljem Sjedinjenih Država, od New Yorka do Aljaske, izražavajući nezadovoljstvo ratom protiv Irana, zloupotrebom moći i policijskim nasiljem, a prosvjedi su se proširili i na Europu.
To je treći put u manje od godinu dana da je koalicija udruga okupljenih oko slogana "No Kings" (Bez kraljeva) pozvala Amerikance da iziđu na ulice. Taj se pokret potvrdio kao najznačajniji organizator prosvjeda od Trumpova povratka u Bijelu kuću.
Prva mobilizacija u lipnju 2025. godine – na 79. rođendan američkog predsjednika i na dan održavanja vojne parade u Washingtonu – okupila je nekoliko milijuna ljudi diljem zemlje.
"Smatramo da je Ustav ugrožen na više načina. Situacija nije normalna niti prihvatljiva. Zato smo ovdje, kako bismo pomogli očuvati sigurnost ljudi i kako bismo osigurali da se njihov glas čuje", rekao je za AFP Marc McCaughey, 36-godišnji veteran koji je došao prosvjedovati u Atlanti.
S druge strane Atlantika, u Rimu, Amsterdamu, Madridu i Ateni, također su održani skupovi pokreta "No Kings".
Gotovo dvadeset tisuća ljudi prosvjedovalo je u talijanskoj prijestolnici, slaveći ujedno i poraz ekstremno desne vlade na referendumu o pravosuđu.
Američki organizatori procijenili su da su prva prosvjeda "No Kings" privukla više od 5 milijuna ljudi u lipnju i 7 milijuna u listopadu. U subotu su očekivali 9 milijuna sudionika, iako još nije jasno jesu li se ta očekivanja ispunila.
Organizatori su rekli da je prijavljeno više od 3100 događaja - 500 više nego u listopadu - u svih 50 država.
Prosvjedi su uglavnom bili mirni, ali je zabilježeno nekoliko uhićenja. U Los Angelesu su vlasti upotrijebile suzavac u blizini saveznog pritvorskog centra u centru grada
Policijska uprava Denvera izjavila je na društvenoj platformi X da je proglasila nezakonito okupljanje i upotrijebila dimne bombe
Najmanje osam osoba je uhićeno, kao i deveta osoba za koju je policija rekla da je bacala predmete.
