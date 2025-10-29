FOTO Melisa ubila više od 30 ljudi i ostavila pustoš za sobom. Pogledajte kaos nakon uragana

Uragan Melissa, jedan od najsnažnijih atlantskih uragana u povijesti, pogodio je Jamajku, Haiti i Kubu, ostavivši iza sebe desetke poginulih i golemu štetu. Oluja pete kategorije s udarima vjetra do 295 km/h rušila je krovove, poplavljivala gradove i prisilila stotine tisuća ljudi na evakuaciju.
Nakon što je pogodila Jamajku kao uragan pete kategorije, Melissa je iza sebe ostavila razoren sustav opskrbe, poplavljene ceste i tisuće ljudi u skloništima.
| Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Nakon što je pogodila Jamajku kao uragan pete kategorije, Melissa je iza sebe ostavila razoren sustav opskrbe, poplavljene ceste i tisuće ljudi u skloništima. |
Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Nakon što je pogodila Jamajku kao uragan pete kategorije, Melissa je iza sebe ostavila razoren sustav opskrbe, poplavljene ceste i tisuće ljudi u skloništima.
| Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Na Haitiju su poplave izazvane obilnim kišama odnijele brojne živote i srušile desetke kuća, osobito u priobalnim zajednicama.
| Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS
Kuba se suočava s teškim posljedicama oluje koja je uništila infrastrukturu, prouzročila odrone i dodatno pogoršala ionako tešku gospodarsku situaciju.
| Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS
Meteorolozi su upozorili da je Melissa dosegla iznimnu snagu, svrstavajući se među najjače uragane ikad zabilježene u Atlantiku.
| Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS
Diljem pogođenih područja tisuće obitelji ostale su bez struje, pitke vode i osnovnih zaliha, dok spasioci pokušavaju doći do najugroženijih.
| Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS
Vlasti Kube i Jamajke proglasile su izvanredno stanje te zatražile međunarodnu pomoć za obnovu i opskrbu stanovništva.
| Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS
Iako je uragan oslabio na treću kategoriju, njegovi ostaci i dalje donose obilne kiše i opasne poplave na Kubi i okolnim otocima.
| Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS
Na Bahamima su pokrenute evakuacije uoči novog nailaska oluje, koja bi mogla donijeti valove visoke do dva metra.
| Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS
Humanitarne organizacije upozoravaju da će oporavak pogođenih zemalja trajati mjesecima, a neke zajednice možda nikada neće u potpunosti povratiti ono što su izgubile.
| Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto OCTAVIO JONES/REUTERS
Foto MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Foto MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Foto MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Foto MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Foto MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Foto MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Foto MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Foto MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS