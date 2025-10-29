Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KATASTROFA NA KARIBIMA

FOTO Melisa ubila više od 30 ljudi i ostavila pustoš za sobom. Pogledajte kaos nakon uragana

Uragan Melissa, jedan od najsnažnijih atlant­skih uragana u povijesti, pogodio je Jamajku, Haiti i Kubu, ostavivši iza sebe desetke poginulih i golemu štetu. Oluja pete kategorije s udarima vjetra do 295 km/h rušila je krovove, poplavljivala gradove i prisilila stotine tisuća ljudi na evakuaciju.
Damage to homes after Hurricane Melissa swept through Jamaica
Nakon što je pogodila Jamajku kao uragan pete kategorije, Melissa je iza sebe ostavila razoren sustav opskrbe, poplavljene ceste i tisuće ljudi u skloništima. | Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
1/62
Nakon što je pogodila Jamajku kao uragan pete kategorije, Melissa je iza sebe ostavila razoren sustav opskrbe, poplavljene ceste i tisuće ljudi u skloništima. | Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025