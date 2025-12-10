Obavijesti

Gabrijelu Žalac otpustili su iz Remetinca. Sada ima 'novi dom'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Bivša HDZ-ova ministrica prošlog mjeseca javila se u zagrebački zatvor Remetinec na izdržavanje kazne. Okupljenim novinarima slala je poljupce. Uz sebe je imala dva kofera

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, koja se nagodila u aferi Softver, prebačena je u kaznionicu u Požegi na otvoreni odjel. Kako navodi RTL Danas, Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

Podsjetimo, ta političarka kojoj je tepao i sam premijer Andrej Plenković, prošlog je mjeseca prvo došla u zagrebački zatvor Remetinec. Imala je dva kofera, a tijekom ulaska je okupljenim novinarima slala puse. 

Tijekom boravka u Remetincu prošla je svu potrebnu dijagnostiku i obradu tijekom koje je odlučeno u kakvim će uvjetima služiti kaznu. U zatvoru će morati provesti dvije godine i sedam mjeseci, koliko je dobila zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver i plaćanja proslave rođendana i privatnih večera EU novcem. Iznos potrošen na hranu i piće vratila je još tijekom istrage.

Inače, bivša ministrica i sad bivša HDZ-ovka je prva Plenkovićeva ministrica koja će vidjeti unutrašnjost ćelije

