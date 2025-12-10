Bivša HDZ-ova ministrica prošlog mjeseca javila se u zagrebački zatvor Remetinec na izdržavanje kazne. Okupljenim novinarima slala je poljupce. Uz sebe je imala dva kofera
Gabrijelu Žalac otpustili su iz Remetinca. Sada ima 'novi dom'
Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, koja se nagodila u aferi Softver, prebačena je u kaznionicu u Požegi na otvoreni odjel. Kako navodi RTL Danas, Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.
Podsjetimo, ta političarka kojoj je tepao i sam premijer Andrej Plenković, prošlog je mjeseca prvo došla u zagrebački zatvor Remetinec. Imala je dva kofera, a tijekom ulaska je okupljenim novinarima slala puse.
Tijekom boravka u Remetincu prošla je svu potrebnu dijagnostiku i obradu tijekom koje je odlučeno u kakvim će uvjetima služiti kaznu. U zatvoru će morati provesti dvije godine i sedam mjeseci, koliko je dobila zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver i plaćanja proslave rođendana i privatnih večera EU novcem. Iznos potrošen na hranu i piće vratila je još tijekom istrage.
Inače, bivša ministrica i sad bivša HDZ-ovka je prva Plenkovićeva ministrica koja će vidjeti unutrašnjost ćelije