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FOTO Migranti i dalje pristižu, u Ceuti 72 poginulih. Analitičari: 'Maroko pritišće Španjolsku'

Najmanje 72 ljudi je poginulo tijekom nedavnog masovnog priljeva migranata u španjolsku enklavu Ceuta iz Maroka, rekli su u nedjelju španjolski dužnosnici, iako su marokanski dužnosnici kasnije predstavili nižu procjenu. Većina od procijenjenih 60.000 ljudi koji su, većinom plivajući, ušli na sjevernoafrički teritorij Španjolske, vratila se u Maroko od najvećeg masovnog prelaska migranata na tom teritoriju.
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Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
- Posljednji podatak koji imamo je 72, rekao je novinarima vladin izaslanik u Ceuti, Miguel Angel Perez Triano, kada su ga pitali o broju smrtnih slučajeva. Prethodni broj smrtnih slučajeva bio je 67, piše Euronews. | Foto: Pedro Nunes
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- Posljednji podatak koji imamo je 72, rekao je novinarima vladin izaslanik u Ceuti, Miguel Angel Perez Triano, kada su ga pitali o broju smrtnih slučajeva. Prethodni broj smrtnih slučajeva bio je 67, piše Euronews. | Foto: Pedro Nunes
Komentari 13

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