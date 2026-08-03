FOTO Migranti i dalje pristižu, u Ceuti 72 poginulih. Analitičari: 'Maroko pritišće Španjolsku'

Najmanje 72 ljudi je poginulo tijekom nedavnog masovnog priljeva migranata u španjolsku enklavu Ceuta iz Maroka, rekli su u nedjelju španjolski dužnosnici, iako su marokanski dužnosnici kasnije predstavili nižu procjenu. Većina od procijenjenih 60.000 ljudi koji su, većinom plivajući, ušli na sjevernoafrički teritorij Španjolske, vratila se u Maroko od najvećeg masovnog prelaska migranata na tom teritoriju.
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- Posljednji podatak koji imamo je 72, rekao je novinarima vladin izaslanik u Ceuti, Miguel Angel Perez Triano, kada su ga pitali o broju smrtnih slučajeva. Prethodni broj smrtnih slučajeva bio je 67, piše Euronews.
| Foto: Pedro Nunes
- Posljednji podatak koji imamo je 72, rekao je novinarima vladin izaslanik u Ceuti, Miguel Angel Perez Triano, kada su ga pitali o broju smrtnih slučajeva. Prethodni broj smrtnih slučajeva bio je 67, piše Euronews. |
Foto: Pedro Nunes
- Posljednji podatak koji imamo je 72, rekao je novinarima vladin izaslanik u Ceuti, Miguel Angel Perez Triano, kada su ga pitali o broju smrtnih slučajeva. Prethodni broj smrtnih slučajeva bio je 67, piše Euronews.
| Foto: Pedro Nunes
Kasnije u nedjelju, marokansko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je vlastite podatke, rekavši da je 11 ljudi poginulo pokušavajući doći do Ceute. Rekli su da se 10 ljudi utopilo, dok je jedna pala sa stjenovitog područja.
| Foto: Pedro Nunes
Španjolska policija i vojska patrolirali su ulicama Ceute u nedjelju dok se enklava uglavnom vraćala u normalu nakon iznenadnog masovnog priljeva između srijede i petka.
| Foto: Pedro Nunes
U subotu su novinari novinske agencije AFP vidjeli maloljetne migrante kako se motaju po napuštenom industrijskom parku u Ceuti, dok su drugi drijemali na pločnicima ispred.
| Foto: Pedro Nunes
„Sva djeca ovdje žele ići u (kopnenu) Španjolsku“, rekao je jedan od rijetkih odraslih na tom mjestu, 41-godišnji Marokanac Aziz Dabch.
| Foto: Pedro Nunes
Ono što je bio najveći ikad nalet migranata u enklavu izazvalo je međunarodnu krizu za Španjolsku, jer su neki od njezinih europskih partnera kritizirali Madrid zbog imigracijske politike.
| Foto: Pedro Nunes
Ispred stambenog naselja u blizini luke Ceuta, španjolski vojnici pritvorili su skupinu od devet migranata umornog izgleda koji su sjedili na pločniku, a čuvali su ih vojnici s oklopnim vozilom, rekao je novinar AFP-a.
| Foto: Pedro Nunes
Mali gumeni čamci spasilačke jedinice pretraživali su vode oko granične barijere koja se proteže u Sredozemno more, gdje je nova plutajuća brana od 500 metara pojačala sigurnost.
| Foto: Pedro Nunes
Civilna garda je također iz autobusa izvodila migrante kako bi ih otpratila natrag do graničnog prijelaza za povratak u Maroko.
| Foto: Pedro Nunes
Granični prijelaz je bio miran, a grupe radnika su skupljale smeće, odjeću i otpad koji su ostali tijekom masovnog prelaska.
| Foto: Pedro Nunes
Španjolska je okrivila kriminalne bande za širenje glasina da će nedavna presuda španjolskog Vrhovnog suda o imigraciji omogućiti migrantima lakši prolaz.
| Foto: Pedro Nunes
Neki analitičari sugeriraju da je Maroko možda dopustio migrantima prelazak granice kako bi izvršio diplomatski pritisak na Španjolsku, koja je nedavno poboljšala odnose s Rabatovim zakletim neprijateljem, susjednim Alžirom.
| Foto: Pedro Nunes
U 2021. godini oko 10 000 migranata prešlo je u Ceutu, iskoristivši ublažavanje graničnih kontrola od strane Maroka kao način vršenja pritiska na Španjolsku.
| Foto: Pedro Nunes
Neki od onih koji su prešli granicu rekli su da su čuli da je granica otvorena, a glasina se brzo proširila društvenim mrežama.
| Foto: Pedro Nunes
EU je priopćila da će u utorak održati videopoziv nakon što su 22 članice bloka objavile zajedničko otvoreno pismo u kojem pozivaju na hitan sastanak kako bi se dogovorio brz koordinirani odgovor i spriječili daljnji nekontrolirani prelasci granica.
| Foto: Pedro Nunes
Italija je u subotu uvela jednomjesečnu suspenziju Schengenskog sporazuma sa Španjolskom, omogućujući slobodno kretanje između granica.
| Foto: Pedro Nunes
Španjolski premijer Pedro Sánchez u pismu čelnicima EU-a osudio je "sebičnu" reakciju nekih zemalja EU-a.
| Foto: Pedro Nunes
Papa Lav XIV. u nedjelju je u svojim dnevnim molitvama govorio o situaciji u Ceuti, rekavši da je prati "sa zabrinutošću" i nada se rješenju "mira, stabilnosti i pravde".
| Foto: Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes