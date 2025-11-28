Obavijesti

OGROMNA AFERA

FOTO Mikulić, Krasić i Vugrinec stigli na ispitivanje u Uskok: Pogledajte kako su ih doveli...

U popodnevnim satima petka na ispitivanje u Uskok stigli su bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, njegov kum Dragan Krasić, kao i poduzetnik Ivica Vugrinec... Mikulića i Krasića Uskok je uhitio pod sumnjom da su dobili 120.000 eura i veće količine mesa kao mito od vlasnika kamenoloma Ivice Vugrinca i Gorana Večkovića. I oni su uhićeni.
