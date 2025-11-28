FOTO Mikulić, Krasić i Vugrinec stigli na ispitivanje u Uskok: Pogledajte kako su ih doveli...

U popodnevnim satima petka na ispitivanje u Uskok stigli su bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, njegov kum Dragan Krasić, kao i poduzetnik Ivica Vugrinec... Mikulića i Krasića Uskok je uhitio pod sumnjom da su dobili 120.000 eura i veće količine mesa kao mito od vlasnika kamenoloma Ivice Vugrinca i Gorana Večkovića. I oni su uhićeni.
Nevjerojatni su novi detalji o mitu za bivšeg HDZ-ova glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića. Njih je Uskok uhitio pod sumnjom da su dobili 120.000 eura i veće količine mesa kao mito od vlasnika kamenoloma Ivice Vugrinca i Gorana Večkovića. I oni su uhićeni.
Kako 24sata doznaje, Ivica Vugrinec i Goran Večković su za svoje kamenolome tražili od sad bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i njegovog kuma Dragana Krasića opću zaštitu od Državnog inspektorata. Preciznije, u dva navrata su Mikuliću i Krasiću, kako se sumnja, dali sve skupa 120 tisuća eura i veće količine mesa kako bi ova dvojica pogodovala pri davanju koncesija za eksploataciju tehničko građevnog kamena i utvrđivanja eksploatacijskih polja, odnosno gdje mogu kopati.
Kako doznajemo, Mikulića se konkretno tereti da je osigurao da postupanje inspektorata bude u skladu s poslovnim interesima dvojice poduzetnika. Istražitelji, kako neslužbeno doznajemo, imaju dokaze još od rujna prošle godine, kad je krenuo nadzor nad Mikulićem.
