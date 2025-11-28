FOTO Mikulić, Krasić i Vugrinec stigli na ispitivanje u Uskok: Pogledajte kako su ih doveli...

Kako 24sata doznaje, Ivica Vugrinec i Goran Večković su za svoje kamenolome tražili od sad bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i njegovog kuma Dragana Krasića opću zaštitu od Državnog inspektorata. Preciznije, u dva navrata su Mikuliću i Krasiću, kako se sumnja, dali sve skupa 120 tisuća eura i veće količine mesa kako bi ova dvojica pogodovala pri davanju koncesija za eksploataciju tehničko građevnog kamena i utvrđivanja eksploatacijskih polja, odnosno gdje mogu kopati. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL