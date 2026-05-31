FOTO Milanović: Nikad nisam navijao za najjači zagrebački klub, navijao sam za Hajduk

Predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je sudjelovao na svečanosti u Staroj gradskoj vijećnici povodom obilježavanja Dana Grada Zagreba, gdje je poručio da je Zagreb jedinstven kao naš hrvatski glavni grad, kao sinteza naoko nepomirljivih različitosti.

- Nastao je kao glavni grad jedne male nacije, koja je politički projekt, misaona i emotivna težnja grupe ljudi u kojoj nisu nužno svi bili Hrvati. Grad koji je toliko dalek od svega onoga što se u njega uticalo, koji je bio malen kroz povijest i zahvaljujući - i usprkos - tome imao uvijek hrvatsku, slavensku većinu. I onda je počeo rasti i tim rastom nikada nije bio u neskladu sa samim sobom - poručio je Milanović koji je u obraćanju nastavio riječima da kao Zagrepčanin promatra grad i gleda svaki detalj u njemu.

- Zagreb vidim onako kako ga Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti: kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub - koji će, nadam se, postati još jači kada dobije stadion - nisam nikada navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Da bude jak, ponosan, stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj sintezi hrvatstva. I po tome je Zagreb jedinstven, jer u malim nacijama od nekoliko milijuna ljudi takvih različitosti kao među nama nema - smatra predsjednik Milanović.

- U tom duhu navijam za sve vaše projekte, to su i moji projekti. Čestitam Dan Grada Zagreba i neka naš Zagreb živi vječno“, poručio je naposljetku predsjednik Milanović.

Prisutnima su se uz predsjednika Milanovića obratili predsjednik Skupštine Grada Zagreba Matej Mišić, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Povodom Dana Grada Zagreba uručene su nagrade Grada, koje su na svečanosti ovogodišnjim laureatima uručili gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Skupštine Grada Matej Mišić.

Uz predsjednika Milanovića na svečanosti dodjele priznanja Grada Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici bili su predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić i savjetnik Predsjednika za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja.