FOTO Milanović zaigrao šah na turniru: Došli i Boban, Bodalec, bivša miss Annie Šukunda...

Poznavao sam ga kao političkog novinara u Gradskoj skupštini gdje je pratio gradsku i državnu politiku dok sam ja sam bio predsjednik stranke. Jedan posebno drag, pristojan i srčan mladić koji je vrlo brzo otišao iz političkog novinarstva jer je shvatio koliko je to posao za ljude s posebnom strukturom želuca. Ostali smo u kontaktu, čuli smo se povremeno“, dodao je predsjednik Milanović kazavši kako ga je vijest o njegovom odlasku šokirala. „U čast Španu i takvim dragim ljudima, laganim, suptilnim ljudskim leptirima koji nikada nisu bili gusjenice, samo leptir. Špan ovo bude tvoj dan, leti dalje!“, poručio je predsjednik Milanović na otvaranju I. memorijalnog turnira u šahu „Sanjin Špaović“, piše na njegovoj službenoj stranici. | Foto: Igor Soban/PIXSELL