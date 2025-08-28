FOTO Misterij nasukane jahte na šetalištu u Splitu: Samo je izletjela! A putnici? Nestali...

Na Matejušku, omiljeno okupljalište Splićana gdje se do sitni sati pijucka i druži, u noći na četvrtak nasukala se jahta koja se u velikoj brzini s mora zaletjela na tamošnji šljunčani dio.

Srećom, nitko nije bio ozlijeđen, a putnici s broda, kako kaže svjedok Siniša Reljić koji se tim dijelom Rive često prešetava zorom, netragom su nestali, možda u strahu od policije.

- Noću slabo spavam, pa oko 5 ujutro sidim na šetnici uz Matejušku i čekam da otvori lokal Fife. I pogledan, a znan da nisan pijan, a nisan valjda ni lud. Prova broda stoji na kopnu. Otiša san prošetat, inače odem vidit da nisu opet nešto učinili spomeniku Miljenku Smoji. Kad ono brod stoji vanka.

- Tada je doša neki policajac koji je čuva brod, a bija su tu još par ljudi u blizini koji su ostali iz noćnog provoda. Kasnije su se, kako čujen, pojavili neki jaki tip i žena, pa su se ljutili na ljude koji su fotografirali - naveo je svjedok.