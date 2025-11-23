Obavijesti

FOTO 'Mlada lisica luta Rijekom. Djeluje dezorijentirano, skriva se u vrtovima, često je tu vidim'
Foto: Čitatelj 24sata

Čitatelj kaže kako se lisica pojavljuje svakog dana na istom mjestu

U zadnje vrijeme često vidim mladu lisicu na području uz cestu koja vodi od izlaza iz tunela prema Zagrebačkoj obali i novom terminalu u Rijeci, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je poslao fotografije životinje koja se, kaže, pojavljuje uvijek na istom mjestu. 

Lisica viđena na cesti 00:29
Lisica viđena na cesti | Video: Čitatelj 24sata

- Ne znam kako je uspjela doći ovdje, ovo je praktički strogi centar grada, a najbliža šuma je dosta daleko. Lako je moguće da bi je mogao zgaziti automobil ili kamion. Djeluje dezorijentirano i skriva se u obližnjim vrtovima - ispričao je čitatelj.

Pojava divlje životinje na tako urbanom području iznenadila je stanovnike, a stručnjaci često upozoravaju da lisice, iako rijetko agresivne, u potrazi za hranom ili skloništem ponekad zalutaju u grad. 

