FOTO Mlađana doveli na sud uz duge cijevi i jaku pratnju: Danas svjedoči njegov vjenčani kum

Višestruki ubojica Srđan Mlađan, poznat i kao 'Sisački monstrum', stigao je na Županijski sud u Varaždinu gdje se nastavlja suđenje zbog sumnji da je iz zatvora planirao nova kaznena djela. Danas bi trebao svjedočiti njegov vjenčani kum Željko Bijelić
Pod jakim mjerama osiguranja višestruki ubojica Srđan Mlađan u utorak je doveden na Županijski sud u Varaždin, gdje se nastavlja suđenje u kojem ga terete za nove teške optužbe.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Prema najavama, na današnjem ročištu iskaz bi trebao dati njegov vjenčani kum Željko Bijelić, čije se svjedočenje smatra jednim od ključnih u postupku.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Na ranijim raspravama u fokusu se našla bilježnica oduzeta u zatvoru, za koju istražitelji sumnjaju da je sadržavala popis osoba koje je Mlađan navodno planirao likvidirati. Upravo taj dokument izazvao je veliku pozornost tijekom suđenja.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Dio ročišta otvoren je za javnost, dok se pojedini dijelovi održavaju iza zatvorenih vrata kako bi se zaštitili svjedoci i osjetljivi dokazi. Na posljednjem ročištu svjedočio je i voditelj Odjela osiguranja Kaznionice u Lepoglavi, Ivica Marković.
| Foto: 24sata
Optužnica tereti Mlađana da je iz zatvora poticao na ubojstva, planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji te organizirao kriminalne aktivnosti. U slučaju da bude proglašen krivim, prijeti mu dodatna kazna do 20 godina zatvora.
| Foto: 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL