TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Crvena tjeralica predstavlja zahtjev upućen policijskim tijelima diljem svijeta da lociraju i privremeno uhite određenu osobu radi izručenja, predaje ili provođenja sličnog pravnog postupka. Ove žene traži Interpol...
KATSIARYNA RYSHKEVICH (35), Bjelorusija - pranje novca, sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji. | Foto: Interpol
KATSIARYNA RYSHKEVICH (35), Bjelorusija - pranje novca, sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji. | Foto: Interpol
