FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Crvena tjeralica predstavlja zahtjev upućen policijskim tijelima diljem svijeta da lociraju i privremeno uhite određenu osobu radi izručenja, predaje ili provođenja sličnog pravnog postupka. Ove žene traži Interpol...
KATSIARYNA RYSHKEVICH (35), Bjelorusija - pranje novca, sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji.
ELVIRA MELIKOVA (36), Rusija - sudjelovanje u terorističkoj organizaciji.
SAIDA GADZHIEVA (29), Rusija - terorizam, sudjelovanje u paravojnim formacijama.
FATIMAT DZHAMALOVA (29), Rusija - sudjelovanje u aktivnostima međunarodne terorističke organizacije.
ESTER AJBONNA (25), Nigerija - zavjera radi uzimanja talaca, uzimanje talaca, zavjera radi počinjenja prijevare putem elektroničkih komunikacija te prijevara putem elektroničkih komunikacija
BRUNA PERUGINE TEIXEIRA (36), Brazil - pokušaj ubojstva.
YANA UNGURYAN (47), Rusija - prijevara iznimno velikih razmjera.
SHAFIGA FARKHADOVA (41), Rusija - terorizam, sudjelovanje u paravojnim formacijama.
PATIMAT OMAROVA (34), Rusija - Planiranje terorističkih aktivnosti i sudjelovanje u terorističkoj organizaciji i paravojnim formacijama.
RAYSAT KADIEVA (34), Rusija - terorizam, sudjelovanje u paravojnim formacijama.
WENDY MARBELYS RIOS GOMEZ (45), Venezuela - terorizam.
MADINA MAGOMEDOVA (27), Rusija - terorizam, organiziranje terorističke aktivnosti, sudjelovanje u paravojnim formacijama.
RUMIYA AKHSANOVA (30), Rusija - terorizam i sudjelovanje u terorističkoj organizaciji.
ALEKSANDRA SUKHORUKOVA (42), Rusija - terorizam, terorističke aktivnosti, organizacija paravojne formacije i sudjelovanje u njoj.
MARINA SAMADOVA (40), Rusija - terorizam, sudjelovanje u paravojnim formacijama.
