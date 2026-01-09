Stotine tisuća filipinskih vjernika pridružile su se u petak godišnjoj procesiji stoljetnog kipa Isusa Krista, jednoj od najvećih svjetskih manifestacija katoličke vjere koji je ove godine poslužio kao platforma za kritiziranje korumpiranih dužnosnika u zemlji iscrpljenoj korupcijom
Filipinci su ulice Manile pretvorili u more kestenjaste i zlatne boje dok se okupljaju oko "Crnog Nazarećanina", kipa u prirodnoj veličini koji napola kleči i nosi drveni križ, a koji datira barem iz 17. stoljeća.
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
Foto: NOEL CELIS/REUTERS
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
Vjernici su se gurali kako bi dobili priliku povući debelo uže koje vuče kočiju, dok su se drugi izvukli iz gomile kako bi dodirnuli kip okružen staklom.
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
Organizatori su procijenili da se oko 440.000 ljudi pridružilo procesiji do 8 sati ujutro u petak. Očekuje se da će se broj ljudi povećati u sljedećih nekoliko sati kako se procesija bude kretala svojom rutom.
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
Mnogi vjernici vjeruju da će dodirivanje kipa donijeti blagoslov i izliječiti njihove bolesti. Gotovo 80 posto Filipinaca izjašnjava se katolicima.
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
Neki utjecajni crkveni vođe iskoristili su ovogodišnji blagdan kako bi kritizirali politički establišment, dok se zemlja još uvijek oporavlja od skandala s korupcijom povezanog s precijenjenim i neizgrađenim projektima ublažavanja poplava koji su obeshrabrili investitore i usporili gospodarski rast.
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
Biskup Rufino Sescon, bivši župnik crkve Quiapo, koja je čuvar Crnog Nazarećanina, rekao je vjernicima da uče od Isusa Krista, koji se ponizio iz ljubavi, za razliku od određenih vladinih dužnosnika koji se drže vlasti usred optužbi za nedjela koja su povrijedila druge ljude.
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
"Smilujte se naciji", rekao je. „Trebali biste se sramiti; odstupite dobrovoljno zbog milosrđa i ljubavi“, rekao je Sescon u svojoj propovijedi, bez imenovanja konkretnih političara.
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
Procesija obilježava prijenos Crnog Nazarećanina iz crkve unutar stare prijestolnice Intramurosa na njegovu sadašnju lokaciju u crkvi Quiapo.
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
Kip je na Filipine donesen iz Meksika u 17. stoljeću tijekom trgovine galijama kada je zemlja još bila španjolska kolonija.
| Foto: NOEL CELIS/REUTERS
