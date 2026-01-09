FOTO More vjernika u Manili: Procesija stoljetnog kipa Isusa Krista okupila stotine tisuća

Biskup Rufino Sescon, bivši župnik crkve Quiapo, koja je čuvar Crnog Nazarećanina, rekao je vjernicima da uče od Isusa Krista, koji se ponizio iz ljubavi, za razliku od određenih vladinih dužnosnika koji se drže vlasti usred optužbi za nedjela koja su povrijedila druge ljude. | Foto: NOEL CELIS/REUTERS