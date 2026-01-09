Obavijesti

poruka protiv korupcije

FOTO More vjernika u Manili: Procesija stoljetnog kipa Isusa Krista okupila stotine tisuća

Stotine tisuća filipinskih vjernika pridružile su se u petak godišnjoj procesiji stoljetnog kipa Isusa Krista, jednoj od najvećih svjetskih manifestacija katoličke vjere koji je ove godine poslužio kao platforma za kritiziranje korumpiranih dužnosnika u zemlji iscrpljenoj korupcijom
Filipino devotees join the annual Catholic procession of the Black Nazarene
Filipinci su ulice Manile pretvorili u more kestenjaste i zlatne boje dok se okupljaju oko "Crnog Nazarećanina", kipa u prirodnoj veličini koji napola kleči i nosi drveni križ, a koji datira barem iz 17. stoljeća. | Foto: NOEL CELIS/REUTERS
