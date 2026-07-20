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RAT U UKRAJINI

FOTO Moskva u dimu i vatri nakon napada. Rusija uzvratila udarom na Zaporižju

Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od svojih najvećih napada dronovima na Moskovsku regiju, pri čemu ruski dužnosnici tvrde da je više od 400 bespilotnih letjelica ciljalo glavni grad i okolna područja, izazvavši požare na velikim logističkim objektima, skladištu nafte i stambenoj zgradi.
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Aftermath of Ukrainian drone attacks in Moscow region
Napad je pogodio skladište nafte u podolskom okrugu Lvovsky te još jedan veliki logistički kompleks u industrijskom parku Yuzhnye Vorota blizu Domodedova, distribucijskom čvorištu koje se prostire na više od 650.000 četvornih metara. | Foto: Stringer
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Napad je pogodio skladište nafte u podolskom okrugu Lvovsky te još jedan veliki logistički kompleks u industrijskom parku Yuzhnye Vorota blizu Domodedova, distribucijskom čvorištu koje se prostire na više od 650.000 četvornih metara. | Foto: Stringer
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