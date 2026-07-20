FOTO Moskva u dimu i vatri nakon napada. Rusija uzvratila udarom na Zaporižju
Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od svojih najvećih napada dronovima na Moskovsku regiju, pri čemu ruski dužnosnici tvrde da je više od 400 bespilotnih letjelica ciljalo glavni grad i okolna područja, izazvavši požare na velikim logističkim objektima, skladištu nafte i stambenoj zgradi.
Napad je pogodio skladište nafte u podolskom okrugu Lvovsky te još jedan veliki logistički kompleks u industrijskom parku Yuzhnye Vorota blizu Domodedova, distribucijskom čvorištu koje se prostire na više od 650.000 četvornih metara. | Foto: Stringer