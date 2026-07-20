FOTO Satelitske snimke otkrile: Ukrajinci su uništili jedan od najvrjednijih ruskih aviona!

Satelitska snimka nastala u nedjelju, čini se, potvrđuje tvrdnju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je u nedavnom napadu dronom uništen ruski strateški bombarder Tu-95 u zračnoj bazi Engels. Analitička zajednica AviVector objavila je komercijalne satelitske snimke tvrtke Planet Labs od 19. srpnja na kojima se, prema njihovoj procjeni, vidi uništeni Tu-95 na pisti baze Engels-2 u ruskoj Saratovskoj regiji, piše Defence blog.

🔻 Satellite images of 🇷🇺 Engels-2 Air Base as of July 19, 05:10 UTC



On the night of July 16, the Security Service of Ukraine destroyed a Tu-95MS strategic bomber at Engels-2 Air Base.



Two Tu-95MS were at Engels Air Base for a long period of time and conducted rotations,… pic.twitter.com/60707jLmGj

Zelenski je u petak objavio da je ukrajinska Sigurnosna služba (SBU) uništila bombarder tijekom napada dugog dometa. Napad se dogodio u noći 16. srpnja, kada su stanovnici Saratova i Engelsa izvijestili o eksplozijama, velikom broju dronova i požaru na vojnom aerodromu. Mogla bi biti riječ je o prvoj neovisnoj vizualnoj potvrdi da je u napadu doista uništen zrakoplov. Prema analizi AviVectora, dron je pogodio stražnji dio bombardera, izazvavši požar koji je potpuno uništio trup letjelice. Budući da se Tu-95 više ne proizvodi, analitičari smatraju da je riječ o nenadoknadivom gubitku za rusko zrakoplovstvo. Tu-95, sovjetski turboprop bombarder koji je prvi put poletio 1952. godine, i dalje je ključan za ruske napade krstarećim projektilima dugog dometa. Baza Engels-2 jedno je od samo dva glavna uporišta ruske flote strateških bombardera, zbog čega svaki izgubljeni zrakoplov predstavlja trajno smanjenje ruskih udaračkih sposobnosti.

Rusija je posljednjih mjeseci pokušala dodatno zaštititi bazu izgradnjom ojačanih skloništa i postavljanjem lažnih silueta bombardera na pistama kako bi zbunila operatere dronova i satelitske analitičare. Međutim, čini se da te mjere nisu spriječile posljednji napad. Prema podacima projekta Oryx, koji evidentira samo gubitke potvrđene fotografijama ili videosnimkama, Rusija je od početka invazije izgubila najmanje deset bombardera Tu-95MS. Ako se potvrdi i ovaj slučaj u Engelsu, broj će biti još veći. Zanimljivo je da je većina tih zrakoplova uništena na zemlji, u napadima dronovima na ruske vojne baze, a ne u zračnim borbama.