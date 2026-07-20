Pobjegao iz ruske vojske. Njemačka ga želi vratiti ili u Hrvatsku ili nazad Rusima

Nikita Zvezdov je dezertirao iz ruske vojske, pa preko Armenije i Hrvatske stigao u Njemačku. Mjesec dana nakon što je potpisao ugovor, Zvezdovu je rečeno da će biti raspoređen u jurišne postrojbe na području okupiranog dijela Ukrajine kod Melitopolja, u jedinice koje trpe iznimno velike gubitke, piše DW.

Kad je primio prvu plaću od 40.000 rubalja (oko 450 eura), zatražio je dopust, navodno kako bi nabavio opremu za odlazak na bojište. Za njegov nadzor bio je zadužen mobilizirani bivši zatvorenik.

Zvezdov mu se svakih nekoliko sati morao javljati putem WhatsAppa. No imao je sreće: njegov čuvar nije bio osobito revan. Zvezdov je bacio uniformu, spakirao stvari i pobjegao u Armeniju.

Tek šest mjeseci poslije raspisana je tjeralica za njim zbog dezerterstva. No tada je već otišao dalje, najprije u Bosnu i Hercegovinu, a zatim u Hrvatsku. Ondje je zatražio politički azil. Ne čekajući odluku Zagreba, u prosincu 2025. nastavio je put u Njemačku, gdje je također podnio zahtjev za azil.

Njemačka je njegov zahtjev odbila te ga, u skladu s Dublinskom uredbom, uputila na Hrvatsku kao prvu članicu EU-a u koju je ušao. Njemačke vlasti trebale bi ga u roku od šest mjeseci predati Hrvatskoj. Taj rok istječe krajem srpnja. Nakon toga odgovornost za njegov slučaj prelazi na Njemačku.

Ruskim dezerterima prijeti deportacija u Rusiju - pa i iz Njemačke. Prema podacima njemačkog Bundestaga s početka 2026., tijekom 2025. godine izravno u Rusiju deportirano je ukupno 126 osoba.

Otkako je prije godinu dana preuzela dužnost nova njemačka vlada, ionako male mogućnosti za dobivanje azila praktički su nestale, kaže Kozlov iz organizacije Solidarus.

Nakon što mu je u Njemačkoj odbijen zahtjev za politički azil, Nikita Zvezdov dobio je crkveni azil. Kršćanske zajednice odobravaju ga u slučajevima kada bi deportacija mogla ugroziti nečiji život ili zdravlje.

Zahvaljujući tome, mladić je iz izbjegličkog centra prešao u jednu evangeličku crkvu u blizini Aachena. Ondje je smješten u prostoriji s još deset osoba i veći dio dana provodi radeći u kuhinji ili u dvorištu. To mu omogućuje da izbjegne deportaciju i ostane u Njemačkoj.

U noći na 16. lipnja njemačka policija došla je u centar u kojem je prije živio kako bi privela Zvezdova. Trebalo ga je prevesti u Leipzig, a sljedećeg jutra deportacijskim letom poslati u Hrvatsku.

Zvezdov jedva čeka 30. srpnja, kada će Njemačka postati nadležna za njegov slučaj. Tada će, bez neposredne opasnosti od deportacije u Hrvatsku, moći čekati novu odluku vlasti.

Još ne zna što će učiniti ako njegov zahtjev za azil ponovno bude odbijen. Najvjerojatnije će, kaže Zvezdov, pokušati pronaći utočište u nekoj zemlji izvan Europske unije.

Život prije rata

Kada je Rusija napala Ukrajinu Nikita je imao 15 godina. U travnju 2024., odmah nakon 18. rođendana, pozvan je u vojsku.

Neposredno prije toga izbačen je iz strukovne škole u Krasnojarsku. Uvjeren je da su ga ondje namjerno srušili na ispitima: posljednjih godina sve su češći medijski napisi da se učenike i studente ne samo vrbuje za vojsku, nego ih se i sprječava da polože ispite kako bi ih se moglo mobilizirati.

Poziv za služenje vojnog roka Zvezdovu je osobno uručen u stanu. U svibnju 2024. stigao je u vojnu postrojbu broj 25573 kod Usurijska. Na internetskim forumima ta se postrojba opisuje kao ‘najzloglasnija‘ i ‘najkriminalnija‘ u Rusiji jer u njoj vojnici često gube živote već na obuci. Osim toga, postoje brojna svjedočanstva o zlostavljanju, iznudama i premlaćivanjima.

Zvezdov kaže da su njega i druge ročnike već tijekom puta prema postrojbi časnici nagovarali da potpišu ugovor o službi u vojsci.

- Sebi i svojoj obitelji obećao sam da neću potpisati ugovor, kaže Zvezdov i ističe da nikada nije želio sudjelovati u ratu protiv Ukrajine.

- Poslali su me na poligon. Časnici su tamo kažnjavali ročnike zbog svega i svačega, a mnogima su čak pucali u noge. Morali smo raditi 200 sklekova s plinskom maskom i trčati 50 krugova u pancirki s dodatnih 25 do 30 kilograma opreme, priča.

U očaju je, kaže, čak pokušao počiniti samoubojstvo, ali su ga neki časnici spriječili. Nakon toga ga je jedan stožerni narednik, uz prijetnju kaznenim progonom, prisilio da potpiše ugovor.