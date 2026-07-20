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JEDAN OD NAJVEĆIH NAPADA

Moskvu napalo 400 dronova. Ruski Amazon i dalje u plamenu

Piše Filip Sulimanec,
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Moskvu napalo 400 dronova. Ruski Amazon i dalje u plamenu
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Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da se više od 400 dronova približilo moskovskoj regiji između 20:30 u nedjelju i 5:00 u ponedjeljak

Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od svojih najvećih napada dronovima na Moskovsku regiju, pri čemu ruski dužnosnici tvrde da je više od 400 bespilotnih letjelica ciljalo glavni grad i okolna područja, izazvavši požare na velikim logističkim objektima, skladištu nafte i stambenoj zgradi.

Prema ukrajinskim kanalima za praćenje i izvještajima ruskih medija, dronovi FP-1 pogodili su jedan od najvećih logističkih centara tvrtke Wildberries u Koledinu, blizu Podolska.

Videozapisi koje je provjerio ruski medij Astra prikazuju najmanje dva velika požara i gusti crni dim koji se uzdiže iz tog područja. Wildberries je zanijekao da je njihovo skladište pretrpjelo štetu, ali je priopćio da je objekt evakuiran iz predostrožnosti.

 - Sve osoblje na lokaciji napustilo je zgradu na organiziran način - navela je tvrtka u izjavi koju je objavio proratni Telegram kanal Dva Mayora. Napad je također navodno pogodio skladište nafte u podolskom okrugu Lvovsky te još jedan veliki logistički kompleks u industrijskom parku Yuzhnye Vorota blizu Domodedova, distribucijskom čvorištu koje se prostire na više od 650.000 četvornih metara.

Astra je izvijestila o najmanje pet odvojenih mjesta požara diljem Moskovske regije. Jedan je dron također udario u stambenu zgradu u Domodedovu. Prema Astri, šestero ljudi, uključujući tri strana državljanina, hospitalizirano je s ozljedama od eksplozije različitog stupnja težine.

Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov potvrdio je napad, tvrdeći da ga je ruska protuzračna obrana "odbila". Rekao je da je jedna osoba ozlijeđena nakon što se zapalila privatna kuća u Domodedovu, dok je druga stradala na autocesti M-4 kada je dron pao blizu vozila u prolazu.

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Vorobjov je dodao da su krhotine srušenih dronova izazvale požare i oštetile civilnu infrastrukturu u Podolsku. Privatna kuća izgorjela je u selu Maloye Tolbino, dok su automobil i kuća oštećeni u Odincovu. Tamo nije bilo prijavljenih žrtava.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da se više od 400 dronova približilo moskovskoj regiji između 20:30 u nedjelju i 5:00 u ponedjeljak. Ustvrdio je da je većina presretnuta prije nego što je stigla do glavnog grada, pri čemu je 85 dronova oboreno u njihovom završnom približavanju Moskvi.

Ovaj najnoviji udar označava drugi prijavljeni napad na rusku logističku infrastrukturu u samo tri dana.

U noći 18. srpnja, ukrajinski dronovi pogodili su dva skladišta Wildberriesa – jedno u Elektrostalu, istočno od Moskve, a drugo u ruskoj Tambovskoj regiji.

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Komentari 8
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