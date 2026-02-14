FOTO München okupiran. 200.000 ljudi prosvjedovalo protiv iranskog režima
Oko 200.000 ljudi okupilo se u subotu poslijepodne u Münchenu kako bi prosvjedovali protiv iranskih vlasti, priopćila je policija glavnog grada Bavarske, gdje se održava Münchenska sigurnosna konferencija (MSC) koja do nedjelje okuplja svjetske čelnike. Prosvjednici su se mirno okupili na Theresienwieseu, prostranom trgu na zapadu grada kako bi zahtijevali pad Islamske Republike nakon krvavog gušenja širokog vala prosvjeda koji su počeli krajem prosinca