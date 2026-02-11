Obavijesti

News

Komentari 13
NEVRIJEME

FOTO Munja oštetila križ u Trilju

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Munja oštetila križ u Trilju
5
Trilj: Uslijed udara groma oštećen križ na lokalitetu Bila Glavica | Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

Zbog sigurnosti je ograđen i slijedi sanacija

Admiral

Dalmaciju su u utorak pogodili izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj moguća je magla. DHMZ je za Jadran izdao narančasto meteo alarm, a za ostatak Hrvatske, izuzev gorskog dijela, izdan je žuti alarm.

Trilj: Uslijed udara groma oštećen križ na lokalitetu Bila Glavica
Trilj: Uslijed udara groma oštećen križ na lokalitetu Bila Glavica | Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

Nevrijeme je pogodilo i Trilj, pa je uslijed udara munje u utorak oštećen križ na lokalitetu Bila Glavica u trilju. Zbog sigurnosti je ograđen i slijedi sanacija.

Trilj: Uslijed udara groma oštećen križ na lokalitetu Bila Glavica
Trilj: Uslijed udara groma oštećen križ na lokalitetu Bila Glavica | Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

Najviše dnevne temperature zraka predviđaju se između 7 i 13 °C na kopnu, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 10 do 15 °C. Ovakvi vremenski uvjeti mogu izazvati poteškoće u prometu i svakodnevnim aktivnostima, stoga se preporučuje pratiti najnovije informacije i prilagoditi planove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026