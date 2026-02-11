FOTO Munja oštetila križ u Trilju

Dalmaciju su u utorak pogodili izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj moguća je magla. DHMZ je za Jadran izdao narančasto meteo alarm, a za ostatak Hrvatske, izuzev gorskog dijela, izdan je žuti alarm.

Trilj: Uslijed udara groma oštećen križ na lokalitetu Bila Glavica | Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

Nevrijeme je pogodilo i Trilj, pa je uslijed udara munje u utorak oštećen križ na lokalitetu Bila Glavica u trilju. Zbog sigurnosti je ograđen i slijedi sanacija.

Najviše dnevne temperature zraka predviđaju se između 7 i 13 °C na kopnu, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 10 do 15 °C. Ovakvi vremenski uvjeti mogu izazvati poteškoće u prometu i svakodnevnim aktivnostima, stoga se preporučuje pratiti najnovije informacije i prilagoditi planove.