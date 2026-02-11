Obavijesti

News

Komentari 0
OTKRILI I KNJIGU O IVANU TRNSKOM

FOTO Na 184. obljetnicu Matice hrvatske predstavili spomenik pjesniku Antunu Branku Šimiću

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Na 184. obljetnicu Matice hrvatske predstavili spomenik pjesniku Antunu Branku Šimiću
13
Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Matica je odlučila, naglašava Zorić, "vratiti ga u život" postavljanjem spomenika u Dvorištu Filipa Lukasa te je izrazio nadu da će Grad Zagreb premjestiti spomenik na Opatovinu gdje je Šimić i živio

Admiral

Na obilježavanju 184. obljetnice djelovanja Matice hrvatske u srijedu predstavljena je knjiga o preporoditeljskom piscu Ivanu Trnskom te je otkriven spomenik pjesniku Antunu Branku Šimiću. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića 00:56
Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića | Video: 24sata/Luka Antunac/Pixsell

Predsjednik Matice hrvatske Damir Zorić u uvodnom je govoru istaknuo kako je uloga Matice, nastale u doba širenja preporodnih ideja do danas kada djeluje u samostalnoj Hrvatskoj, ostala ista - očuvanje hrvatskog povijesnog i kulturnog identiteta. 

Zorić naglašava i kako je Matica, unatoč brojnim povijesnim prevratima, nemirima i ratovima, ostala vjerna načelima svojih utemeljitelja. 

Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića
Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Po njegovim riječima, Matica i danas u slobodnoj Republici Hrvatskoj "mora imati povijesnu svijest i snagu kojom čuva stečeno, gradi nova poglavlja hrvatske kulture, tradicije, identiteta i slobode". 

Uoči otkrivanja spomenika hrvatskom pjesniku Antunu Branku Šimiću, Zorić je naglasio kako se radi o autoru iza kojeg je ostala samo jedna zbirka pjesama, "Preobraženje". 

Unatoč tomu, Šimić je postao dijelom hrvatskog književnog kanona pri čemu je veliku ulogu odigrao i predsjednik Matice Filip Lukas, a koji je potaknuo njegovo uvrštavanje u antologijske zbirke hrvatskog pjesništva. 

Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića
Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Matica je odlučila, naglašava Zorić, "vratiti ga u život" postavljanjem spomenika u Dvorištu Filipa Lukasa te je izrazio nadu da će Grad Zagreb premjestiti spomenik na Opatovinu gdje je Šimić i živio. 

U sklopu proslave 184. obljetnice rada Matice održano je i predstavljanje knjige profesorice Katice Čorkalo Jemrić pod nazivom "Ivan Trnski: Neimar 19. stoljeća". 

Knjigu je, uz autoricu, predstavila i recenzentica Suzana Coha koja je istaknula kako knjiga obrađuje djelo čovjeka koji je svojom bogatom književnom i kulturnom djelatnošću obilježio hrvatsko društvo druge polovice 19. stoljeća.

Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića
Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Coha smatra i da je Trnski poseban po tome što je, za razliku od mnogih hrvatskih preporoditelja kao što su Ljudevit Gaj i Petar Preradović, a koji su umrli u samoći, na marginama društva te razočarani stanjem u kojem se tadašnja Hrvatska nalazila, on ispraćen na posljednji počinak uz brojne počasti. 

Njegovom smrću, ističe Coha, takoreći završava razdoblje Hrvatskog narodnog preporoda, a Ilirska arkada na Mirogoju postaje trajno zapečaćena. 

Rekla je i da se Trnski za života okušao u brojnim književnim i znanstvenim vrstama - bio je pjesnik, pripovjedač, dramatičar, putopisac, jezikoslovac, teoretičar stiha, publicist, biograf, memoarist te prevoditelj.

Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića
Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Uz to, bio je i vojni časnik te je služio i pod banom Josipom Jelačićem, bio je hrvatski saborski zastupnik, čelnik Bjelovarske županije, predsjednik i počasni član Matice, prvi predsjednik Društva hrvatskih književnika, počasni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a proglašen je i počasnim građaninom Zagreba, Bjelovara i Slavonskog Broda. 

Unatoč njegovom značaju, dodala je Coha, u 20. stoljeću njegove su zasluge gotovo posve zapostavljene te se o njemu malo piše, ne uvrštava se više u čitanke, pjesmarice i antologije, a u književnim povijestima i pregledima zastupljen je u škrtim prikazima.

Autorica Čorkalo Jemrić naglasila je kako je njen rad rezultat 20-godišnjeg istraživanja o čovjeku koji je gotovo cijelo prošlo stoljeće bio zaboravljen, ismijavan, prešućen, prezren i zapostavljen. 

Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića
Zagreb: Otkriven spomenik Antuna Branka Šimića | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Čorkalo Jemrić dodaje i kako je njezino djelo nastalo i iz ljubavi prema 19. stoljeću koje je u Hrvatskoj obilježeno osnivanjem brojnih institucija, a bez kojih, naglašava, ne bismo imali ni hrvatske kulture niti znanosti. 

Zaključuje i kako joj je iznimno drago što može vratiti Trnskom važnost i značenje kakvo ovaj posebni čovjek i zaslužuje te je izrazila nadu da će Trnski dobiti bar spomen-ploču u Ulici baruna Trenka u kojoj je živio. 

Među uzvanicima bili su i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i drugi, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba te voditeljica Odjela za izvedbene umjetnosti, amatersko stvaralaštvo i kulturnu suradnju Vera Šimić Jajčinović, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Gordan Črpić, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Željko Holjevac i drugi.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026