COVID PROSVJEDI

FOTO Na ovim je prosvjedima Francišković poticao ljude na terorizam: Tisuće bile na Trgu...

Francišković se u istrazi vrlo opsežno branio, a kod toga je ostao i na sudu. Ustvrdio je i da mu se krša ustavna prava i slobode, jer već dvije godine ne može javno djelovati
Veliki prosvjed u Zagrebu protiv COVID potvrda okupio tisuće prosvjednika
Marko Francišković, zajedno sa suprugom Lanom Ujdenicom i Natkom Kovačevićem, proglašen je krivim na Županijskom sudu u Zagrebu za javno poticanje na terorizam. Riječ je o nepravomoćnoj presudi. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
