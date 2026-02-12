FOTO Na ovim je prosvjedima Francišković poticao ljude na terorizam: Tisuće bile na Trgu...

Francišković se u istrazi vrlo opsežno branio, a kod toga je ostao i na sudu. Ustvrdio je i da mu se krša ustavna prava i slobode, jer već dvije godine ne može javno djelovati
Marko Francišković, zajedno sa suprugom Lanom Ujdenicom i Natkom Kovačevićem, proglašen je krivim na Županijskom sudu u Zagrebu za javno poticanje na terorizam. Riječ je o nepravomoćnoj presudi.
Francišković je dobio dvije godine, od čega mu se računa vrijeme provedeno u zatvoru. Uz to, dobio je još četiri godine uvjetne. Lana je dobila godinu dana uz tri uvjetne, kao i Natko.
Franciškovića se tereti da je od 13. studenog do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedenih radi suzbijanja pandemije Covida.
Istupe je, tvrde u tužiteljstvu, snimao i objavljivao na društvenim mrežama pozivajući na mobilizaciju i napade na članove vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti.
Francišković se u istrazi vrlo opsežno branio, a kod toga je ostao i na sudu. Ustvrdio je i da mu se krša ustavna prava i slobode, jer već dvije godine ne može javno djelovati. Poriče i da je poticao na oružanu smjenu vlasti.
