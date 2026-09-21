KOMPLICIRANO ILI GENIJALNO? FOTO Na 'sporne' spremnike kraj bana Jelačića stigle upute! Treba imati aplikaciju, karticu...

Nakon razdoblja uhodavanja, na podzemnim spremnicima za smeće na početku Ilice postavljene su obavijesti o novom sustavu zaključavanja i korištenja, koje će ubuduće biti moguće samo uz fizičku ili virtualnu karticu...

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