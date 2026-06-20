FOTO Na trećoj Povorki ponosa u Puli poručili: 'Ne pristajemo na strah kao nvo normalno'

Treća pulska Povorka ponosa, odnosno Pula Pride, održana je u subotu navečer pod sloganom 'Daj si kuraja, iščimo si prava' uz poruke o vidljivosti, ravnopravnosti i otporu diskriminaciji.
Organizatori su poručili kako slogan služi kao podsjetnik na "sve one trenutke kad se snaga morala skupiti i stvoriti iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju skrivati".
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Organizatori su poručili kako slogan služi kao podsjetnik na "sve one trenutke kad se snaga morala skupiti i stvoriti iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju skrivati". |
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Organizatori su poručili kako slogan služi kao podsjetnik na "sve one trenutke kad se snaga morala skupiti i stvoriti iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju skrivati".
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Dodali su da LGBTIQ+ osobe, njihove obitelji i prijatelji treću godinu zaredom izlaze na ulice Pule "ne iz potpuno istih razloga kao u prošlosti, ali uvijek s istom potrebom - da napokon postanu osobe koje su viđene i priznate, da budu slobodne kao ljudi, prijateljice i prijatelji, ravnopravni članovi obitelji".
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
"Upravo zato smatramo da je ključno jasno reći kako ne pristajemo na strah kao novo normalno, ne pristajemo na društvo u kojem su ljudska prava selektivna, a dostojanstvo uvjetovano", poručili su organizatori, istaknuvši da se Povorkom ponosa bore za prostor u kojem mogu "disati punim plućima", "za svijet u kojem se ne moraju neprestano objašnjavati", "za budućnost u kojoj nitko neće morati biti hrabar samo da bi bio ono što jest".
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Okupljanje sudionika održano je na Trgu Portarata, nakon čega je povorka prošla ispod Zlatnih vrata te Ulicom Sergijevaca, preko Foruma, kroz Kandlerovu i Carrarinu ulicu do Zajednice Talijana, gdje je nastavljeno druženje.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Iz udruge Proces poručili su kako se bore za prava marginaliziranih skupina te protiv „militarizacije koja normalizira nasilje i produbljuje podjele“, naglašavajući da društvo treba ulagati u solidarnost, obrazovanje i brigu. "Borimo se za društvo u kojem različitosti nisu prijetnja, već snaga. Za društvo bez straha, srama i nasilja", naglasili su.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uoči ovogodišnjeg Pula Pridea održane su različite radionice, projekcije filmova, izložbe i druženja, kojima su organizatori pozivali lokalnu zajednicu na dijalog te bolje razumijevanje života LGBTIQ+ osoba kroz umjetnost i kulturu.
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL