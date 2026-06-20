FOTO Na trećoj Povorki ponosa u Puli poručili: 'Ne pristajemo na strah kao nvo normalno'

"Upravo zato smatramo da je ključno jasno reći kako ne pristajemo na strah kao novo normalno, ne pristajemo na društvo u kojem su ljudska prava selektivna, a dostojanstvo uvjetovano", poručili su organizatori, istaknuvši da se Povorkom ponosa bore za prostor u kojem mogu "disati punim plućima", "za svijet u kojem se ne moraju neprestano objašnjavati", "za budućnost u kojoj nitko neće morati biti hrabar samo da bi bio ono što jest". | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL