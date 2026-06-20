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'DAJ SI KURAJA, IŠČIMO PRAVA'

FOTO Na trećoj Povorki ponosa u Puli poručili: 'Ne pristajemo na strah kao nvo normalno'

Treća pulska Povorka ponosa, odnosno Pula Pride, održana je u subotu navečer pod sloganom 'Daj si kuraja, iščimo si prava' uz poruke o vidljivosti, ravnopravnosti i otporu diskriminaciji.
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Organizatori su poručili kako slogan služi kao podsjetnik na "sve one trenutke kad se snaga morala skupiti i stvoriti iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju skrivati". | Foto: Annegret Hilse/REUTERS
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Organizatori su poručili kako slogan služi kao podsjetnik na "sve one trenutke kad se snaga morala skupiti i stvoriti iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju skrivati". | Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Komentari 8

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