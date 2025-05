FOTO Najčudnija biračka mjesta: 'Blizu mi je na izbore kad su u mojoj kući, a još mi i plate!'

Montažna kuća, hidrocentrala, bivša trgovina, kafić... Iako, ovako nabrajajući, ne zvuči posebno važno za lokalne izbore, ove lokacije itekako jesu jer je riječ o biračkim mjestima. Osim u poslovičnim društvenim domovima i školama, u Hrvatskoj se glasa čak i u kontejnerima. Takva situacija bila je na Baniji 2021. godine tijekom lokalnih izbora, zbog potresa, a takva situacija bila je i ove godine, i to u Dugom Selu Lasinjskom kraj Pokupskog nedaleko od Gline.

U kući Vedrana Bebića u malom selu Desne u općini Kula Norinska, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, već godinama glasaju, ali ovo bi trebali biti posljednji izbori na toj lokaciji.

- Za koji mjesec na mjesnom bi igralištu trebali napraviti višenamjensku kućicu u kojoj bi se u budućnosti trebali održavati izbori - govori nam vlasnik kuće, Vedran.

- Trenutno se nema gdje drugdje glasati. Prije je izborno mjesto bilo u staroj seoskoj školi, ali ona je s godinama propala, urušio se krov, pa su iz općine tražili gdje bi se drugo mogli provoditi izbori. I tako su došli do mene - prisjeća se.

Tako sad na njegovoj kući piše: "Biračko mjesto 1, Desne, kuća Vedrana Babića".

- Meni plate to što je u mojoj kući izborno mjesto, i tako već 5-6 godina, iako je jedno vrijeme bilo negdje drugdje. Sve se održava u prizemlju, a ja živim iznad. To prizemlje nekad je bilo zamišljeno kao restoran, ima toalet, ukupno 80 metara kvadratnih, prostrano je. Ali ja s izborima nemam ništa, iznajmim im prostor i to je to. Ali svakako nemamo mnogo birača, pa i ne treba ničega puno, ima nas možda oko 100 u selu s pravom glasa. Ako ništa drugo, meni je blizu - šali se Vedran.

Zanimljivo biračko mjesto svakako je i u Bratušu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Naime, stanovnici ovog malog mjesta uz more, u općini Baška Voda, o političkoj budućnosti općine već nekoliko godina odlučuju u mobilnoj kućici Mjesnog odbora Bratuš.

Ipak, točnije bi bilo reći da se radi o montažnoj kućici, ne mobilnoj, jer ona nema kotače, ističe Ante Jurišić, direktor Turističke zajednice Općine Baška Voda, budući da je kućica, ugovorom s Općinom, dana na korištenje Turističkoj zajednici.

+- Prije se glasalo u nekom još manjem, skučenom prostoru. Ova kućica ipak je malo prostranija, nije zidana od cigle nego je od nekog drugog materijala - opisuje nam kućicu Ante.