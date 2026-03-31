FOTO NAJGORI OD NAJGORIH Ovo su najtraženiji kriminalci u Europi: Na listi su i dva Hrvata

Ubojice, pedofili, narko-bossovi, prevaranti... Ovo su najtraženiji kriminalci u Europi. "Smatraju se opasnima, ako prepoznate nekog od njih u javnosti, nikako im ne prilazite. Umjesto toga, prijavite informacije policiji", poručuju iz Europola...
Kravchuk, Anatoly Sergeevitsch. 43 godine, ima rusko državljanstvo. Traži ga Njemačka zbog kibernetičkog kriminala. "Od 2019. do 2021. Kravčuk i drugi su sudjelovali u distribuciji ransomwarea GandCrab / REvil na stotine tvrtki žrtava, čime su im poremetili poslovanje i prisilili ih na plaćanje otkupnine. Kriminalna organizacija GandCrab / REvil (poznata i pod aliasom Sodinokibi) iznudila je širom svijeta nekoliko stotina milijuna eura u otkupninama", piše Europol.
Shchukin, Danil Maksimovich. Alias: Oneiilk2, Oneillk2, Oneillk22, UNKN, GandCrab. 31 godina. Ima rusko državljanstvo. Traži ga Njemačka zbog kibernetičkog kriminala. "Od 2019. do 2021. on i drugi sudjelovali su u distribuciji ransomwarea GandCrab/REvil na stotine tvrtki žrtava, čime su im poremetili poslovanje i prisilili ih na plaćanje otkupnine. Kriminalna grupa GandCrab/REvil (poznata i pod aliasom Sodinokibi) iznudila je širom svijeta nekoliko stotina milijuna eura u otkupninama", piše Europol.
Denić, Sani. Ima 34 godine. Ima slovensko državljanstvo, traži ga Slovenija zbog kaznenih djela: Neovlaštena trgovina narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, Neovlaštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivnim tvarima. "Kaznena djela počinjena su u razdoblju od veljače 2019. do siječnja 2023. na području Slovenije, Austrije i Italije od strane dobro organizirane kriminalne skupine, koja je bila dio veće međunarodne kriminalne organizacije. Sani Denić je u toj skupini djelovao kao vođa, organizirajući cjelokupnu nabavu i distribuciju nedopuštenih droga.Maksimalna kazna predviđena za ta kaznena djela iznosi 15 godina zatvora", piše Europol
Moini, Armin. Ima švedsko državljanstvo. Star je 34 godine. Traži ga Švedska zbog kaznenih djela: Neovlaštena trgovina narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, Neovlaštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivnim tvarima, Pranje prihoda ostvarenih kaznenim djelom. "Kaznena djela počinjena su između svibnja 2019. i lipnja 2020. godine. Moini se sumnjiči da je preko tvrtke World Exchange AB oprao približno 39 milijuna švedskih kruna. Ta je tvrtka ranije bila povezana s većim slučajem u kojem je oprano procijenjenih 220 milijuna švedskih kruna za 16 kriminalnih mreža. Policijske i pravosudne vlasti smatraju da Moini i dalje ima vodeću ulogu u nasilnoj organiziranoj kriminalnoj skupini koja ima dobro uspostavljene veze s međunarodnim kriminalnim mrežama. Moini ima snažne veze sa Španjolskom i Dubaijem. Fotografija je iz 2018. godine, njegov izgled mogao se značajno promijeniti"; piše Europol...
Mohdhi, Mohamed Rached. Star je 27 godina, ima švedsko državljanstvo. Traži ga Švedska zbog kaznenih djela: Ubojstvo, pokušaj ubojstva, neovlaštena trgovina narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima. Europol navodi kako je riječ o članu kriminalne organizacije.
Schueler, Richard James. Američki državljanin, star 46 godina. Traži ga Finska zbog kaznenog djela prevare. "Schueler nije podnio porezne prijave za svoje poslovanje za više poreznih godina te nije popunio podatke o svojim prihodima na prethodno popunjenim osobnim poreznim prijavama. Schueler je ostvarivao prihode iz svog poslovanja ili drugih djelatnosti kojima se stvaraju prihodi, a koje je bio dužan prijaviti Poreznoj upravi radi utvrđivanja poreza. Ukupni iznos izbjegnutog poreza iznosi nekoliko stotina milijuna eura", navode iz Europola...
Waloch, Jacek. Ima poljsko državljanstvo, star je 62 godine. Traži ga Poljska zbog: Sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, oružane pljačke, ilegalne trgovine narkoticima. Zbog svojih zločina osuđen je na osam godina zatvora.
Cousido Vietes, Segundo. Ima španjolsko državljanstvo, star je 44 godine. Govori njemački, portugalski i španjolski jezik. Traži ga Španjolska zbog seksualnog zlostavljanja djece. "Tijekom ljeta 2019. godine bio je odgovaran za koordinaciju dječjeg ljetnog kampa. Tijekom noći obilazio je sobe i seksualno zlostavljao djecu", piše Europol. Zbog svojih užasnih zločina kažnjen je s 20 godina zatvora.
Pozarickij, Darius. Star je 45 godina, ima litvansko državljanstvo. Traži ga Litva zbog kaznenog djela neovlaštena trgovina narkoticima. Zbog svojih je zločina osuđen na 11 godina zatvora.
Leijdekkers, Joseph Johannes (Jos). Ima 34 godine, nizozemski državljanin. Traži ga Nizozemska zbog neovlaštene trgovina drogama i psihotropnim tvarima. Za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja nudi se i nagrada od 200.000 eura! Zbog svojih zločina osuđen je na 24 godine zatvora. "Jos Leijdekkers, poznat i pod nadimkom Debeli Jos, nema stalno prebivalište u Nizozemskoj. Vjeruje se da već dulje vrijeme ne živi u Nizozemskoj. Donedavno se smatralo da boravi u Turskoj, no istraga još uvijek nije otkrila njegovu točnu lokaciju. Jos Leijdekkers smatra se jednim od ključnih igrača u međunarodnoj trgovini kokainom. Također se sumnjiči za pranje velikih količina novca stečenih kaznenim djelima povezanima s trgovinom drogama. Tijekom opsežne kriminalističke istrage, istražni tim sastavio je kazneni spis o Leijdekkersovoj umiješanosti u uvoz velikih količina kokaina preko luka Rotterdam i Antwerpen", pišu iz Europola. Navode se kako ga se dovodi u vezi s nestankom i smrti Naime Jilal.
Kanys, Renaldas. Star je 52 godine, ima litvansko državljanstvo. Traži ga Litva zbog kaznenih djela: Neovlaštena trgovina drogama i psihotropnim tvarima, ubojstvo, sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji. "Renaldas Kanys sudjelovao je u kriminalnoj organizaciji, švercu droge te je organizirao ubojstvo litavskog državljanina", piše Europol. Navode kako je od 2007. do 2017., boraveći u Španjolskoj, organizirao nabavu većih količina kokaina i hašiša iz Južne Amerike i Afrike. Tu je drogu iz Španjolske potom slao širom Europe. Navode i kako je 2015. organizirao ubojstvo u Kaunasu, žrtva je upucana u svojem vozilu...
Cinquegranella, Renato. Star je 76 godina, ima talijansko državljanstvo. Italija ga traži zbog više kaznenih djela, uključujući ubojstva. "Praktički je nestao 2002. godine", navode iz Europola. Smatra ga se odgovornim i za ubojstva policajaca u Napulju 1982. godine. 'Radio' je za mafiju kao ubojica. Zbog svojih je zločina osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Rusinš, Leon. Star je 55 godina, ima latvijsko državljanstvo, govori engleski, latvijski i ruski jezik. Traži ga Latvija zbog ubojstva. "On je osumnjičen za okrutno ubojstvo. Dana 16. travnja 2023. godine, blokirao je cestu ispred automobila u kojem je bila njegova bivša žena, zajedno sa sinom i svojom majkom. Razbio je prozor automobila te je u prisutnosti sina i majke supruge izbo svoju bivšu ženu. Od zadobivenih ozljeda je preminula", pišu iz Europola...
Vaclavek, Vladimir. Ima hrvatsko državljanstvo, star je 45 godina. Traži ga Hrvatska zbog ubojstva. "Možda koristi alias Salim Halibi. Smatra ga se nasilnim i opasnim. Traži ga se zbog ubojstva u Ogulinu iz 2001. godine. U bijegu je od tada", pišu iz Europola... Poznat je i po nadimku "Kovrđavi", i dalje se traga za njim zbog brutalnog ubojstva vlastitog djeda...
Drmić, Tomislav. Ima državljanstvo Hrvatske i BiH. Star je 32 godine. Traži ga Hrvatska zbog počinjena kaznenih djela: Zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštena proizvodnja i promet drogama, nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Smatra se opasnim, nasilnim i naoružanim.
Beckmann, Wilhelmus. Ima 68 godina, nizozemski je državljanin. Traži ga Belgija zbog ubojstva. Zbog svojeg zločina osuđen je na 29 godina zatvora. "Beckmann je ubio svoju djevojku, a zatim je inscenirao nasilnu pljačku. Kako bi prekrio tragove, podmetnuo je požar u vili u kojoj je boravio. Zločin je počinjen 2008. godine u gradu Merksplasu", pišu iz Europola...
Ahmet, Sali. Star je 52 godine, ima bugarsko državljanstvo. Govori bugarski, engleski i turski jezik. Koristi aliase: Sali Ahmed i Sali Musa. Traži ga Cipar zbog ubojstva i pokušaja ubojstva. "Njega i Mehmeta Akrinara traže vlasti na Cipru zbog ubojstva s predumišljajem britanskog državljanina Henryja Lowa te pokušaja ubojstva britanskog državljanina Bena Josepha Roberta Barkera", piše Europol. Napali su ih noževima. Do zločina je došlo u kolobozu 2016. godine na Cipru. Nakon zločina dvojac se dao u bijeg...
Ganj, Emil. Star je 38 godina, ima rumunjsko državljanstvo. Traži ga Rumunjska zbog ubojstva. Za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja nudi se nagrada od 5000 eura. "U srpnju 2025. godine počinio je teško ubojstvo ubivši svoju bivšu partnericu. Nakon zločina zapalio je kuću da prikrije dokaze. Smatra ga se izuzetno opasnim.
Jankevics, Maris. Ima 47 godina, latvijski je državljanin. Traži ga Latvija zbog teškog ubojstva. Europol navodi kako je on osumnjičen da je 2022. godine ubio jednu ženu. Nesretnu žrtvu je tukao, rezao, gušio i palio. Prijeti mu doživotna kazna zatvora.
Kolev, Stoyan Iliev. Star je 54 godine, bugarski je državljanin. Traži ga Bugarska zbog više kaznenih djela, uključujući otmicu i ubojstvo. Zbog svojih zločina osuđen je na 18 godina zatvora.
Zvicer, Radoje. Star je 43 godine, ima crnogorsko državljanstvo. Koristi aliase: Josip Babić, Gojković Dragan, David Grepo, Ferenc Karoly. Traži ga Austrija zbog nedozvoljene trgovine drogama i psihotropnim tvarima. "Zvicer je opasan, moguće je da je naoružan. Osumnjičen je da je kao vođa kriminalne organizacije uvezao 83 kg kokaina iz drugih država u Austriju", pišu iz Europola...
Fetahi, Liridon. Ima dansko državljanstvo, star je 27 godina. Traži ga Danska zbog ubojstava. "Fetahija traže zbog povezanosti s više ubojstava. Prvi slučaj je iz travnja 2020. godine kad je žrtva upucana i ubijena na javnom parkiralištu. U drugom slučaju iz studenog 2020. godine tri osobe su upucane, dvije su podlegnule ozljedama. Vjeruje se kako je Liridon član danske kriminalne skupine", pišu iz Europola...
Burreli, Aleks. Star je 58 godina, traži ga Cipar, albanski je državljanin. Iz Europola pišu kako su Burreli i suučesnik 23. lipnja 2016. godine ušli u restoran u Ayia Napi te su ubili tri osobe.
Okoličany, Robert. Star je 50 godina, ima slovačko državljanstvo, služi se mađarskim jezikom, traži ga Slovačka zbog sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji. Zbog svojih je zločina osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Petrič, Mitja. Star je 56 godina, ima slovensko državljanstvo, traži ga Slovenija zbog pranja novca i prijevare. Sumnja se da se skriva negdje u inozemstvu.
Zamečnikova, Eva. Slovačka državljanka, stara 44 godine. Traži je Slovačka zbog pokušaja ubojstva. Osuđena je na osam godina zatvora. Prema optužnici, ova poslovna žena naručila je ubojstvo svojeg supruga, za koje je bila spremna platiti 50.000 eura. Osoba koju je angažirala za ubojstvo obratila se policiji.
