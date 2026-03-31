FOTO NAJGORI OD NAJGORIH Ovo su najtraženiji kriminalci u Europi: Na listi su i dva Hrvata

Leijdekkers, Joseph Johannes (Jos). Ima 34 godine, nizozemski državljanin. Traži ga Nizozemska zbog neovlaštene trgovina drogama i psihotropnim tvarima. Za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja nudi se i nagrada od 200.000 eura! Zbog svojih zločina osuđen je na 24 godine zatvora. "Jos Leijdekkers, poznat i pod nadimkom Debeli Jos, nema stalno prebivalište u Nizozemskoj. Vjeruje se da već dulje vrijeme ne živi u Nizozemskoj. Donedavno se smatralo da boravi u Turskoj, no istraga još uvijek nije otkrila njegovu točnu lokaciju. Jos Leijdekkers smatra se jednim od ključnih igrača u međunarodnoj trgovini kokainom. Također se sumnjiči za pranje velikih količina novca stečenih kaznenim djelima povezanima s trgovinom drogama. Tijekom opsežne kriminalističke istrage, istražni tim sastavio je kazneni spis o Leijdekkersovoj umiješanosti u uvoz velikih količina kokaina preko luka Rotterdam i Antwerpen", pišu iz Europola. Navode se kako ga se dovodi u vezi s nestankom i smrti Naime Jilal. | Foto: Europol