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DAN ŽESTOKIH UDARA

FOTO Najmanje 16 mrtvih u napadima Rusije i Ukrajine

Piše HINA,
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FOTO Najmanje 16 mrtvih u napadima Rusije i Ukrajine
Foto: Stringer
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Ukrajina i Rusija već mjesecima eskaliraju međusobne napade, pri čemu stradava sve više civila, više od četiri godine nakon početka ruske invazije. Diplomatski napori za okončanje rata u zastoju su, a nema ni većih proboja na bojišnici.

Najmanje 16 ljudi poginulo je u nedjelju u napadima dronovima i raketama u Rusiji i Ukrajini, pri čemu je najjače pogođen sajam knjiga u Kijevu, dok je i ruska prijestolnica doživjela jedan od najmasovnijih napada od početka rata.

Hypermarket destroyed by fire following drone strike in Donetsk Hypermarket destroyed by fire following drone strike in Donetsk Hypermarket destroyed by fire following drone strike in Donetsk
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Foto: Alexander Ermochenko

Ukrajina i Rusija već mjesecima eskaliraju međusobne napade, pri čemu stradava sve više civila, više od četiri godine nakon početka ruske invazije. Diplomatski napori za okončanje rata u zastoju su, a nema ni većih proboja na bojišnici.

U Rostovskoj regiji na jugu Rusije u napadu stotina ukrajinskih dronova poginulo je pet ljudi u stambenom području, objavio je guverner Jurij Sljusar na Telegramu. Još tri osobe ubijene su u Belgorodskoj, Kurskoj i Moskovskoj oblasti, a još tri na ukrajinskim teritorijima pod kontrolom Rusije.

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FOTO Šest mrtvih u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju od početka rata

Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov nazvao je napad "jednim od najmasovnijih u posljednje vrijeme". Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je oborilo 822 drona diljem zemlje tijekom noći.

U Podoljsku u okolici Moskve tijekom noći je pogođeno novo skladište ruskog diva e-trgovine Wildberries. „Mirno smo radili. Počela je evakuacija pa sam napustio skladište. Bilo je bombardiranja. Mnogi se nisu imali kamo vratiti raditi“, rekao je 18-godišnji Beka, radnik, za AFP.

U Ukrajini su ruski dronovi i projektili usmrtili dvije osobe i ranili njih 14 u čeličani ArcelorMittal u Krivom Rigu u središnjoj Ukrajini. Ta je tvornica, jedan od najvećih ukrajinskih proizvođača čelika, objavila da je djelomično obustavila rad.

Napadi su bili usmjereni i na druge regije. Poginule su dvije osobe u Zaporižji na jugu i jedna u Sumiju na sjeveru.

(Hina) xlav ykga

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Komentari 2
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