FOTO Najmanje 16 mrtvih u napadima Rusije i Ukrajine

Najmanje 16 ljudi poginulo je u nedjelju u napadima dronovima i raketama u Rusiji i Ukrajini, pri čemu je najjače pogođen sajam knjiga u Kijevu, dok je i ruska prijestolnica doživjela jedan od najmasovnijih napada od početka rata.

Ukrajina i Rusija već mjesecima eskaliraju međusobne napade, pri čemu stradava sve više civila, više od četiri godine nakon početka ruske invazije. Diplomatski napori za okončanje rata u zastoju su, a nema ni većih proboja na bojišnici.

U Rostovskoj regiji na jugu Rusije u napadu stotina ukrajinskih dronova poginulo je pet ljudi u stambenom području, objavio je guverner Jurij Sljusar na Telegramu. Još tri osobe ubijene su u Belgorodskoj, Kurskoj i Moskovskoj oblasti, a još tri na ukrajinskim teritorijima pod kontrolom Rusije.

Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov nazvao je napad "jednim od najmasovnijih u posljednje vrijeme". Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je oborilo 822 drona diljem zemlje tijekom noći.

U Podoljsku u okolici Moskve tijekom noći je pogođeno novo skladište ruskog diva e-trgovine Wildberries. „Mirno smo radili. Počela je evakuacija pa sam napustio skladište. Bilo je bombardiranja. Mnogi se nisu imali kamo vratiti raditi“, rekao je 18-godišnji Beka, radnik, za AFP.

U Ukrajini su ruski dronovi i projektili usmrtili dvije osobe i ranili njih 14 u čeličani ArcelorMittal u Krivom Rigu u središnjoj Ukrajini. Ta je tvornica, jedan od najvećih ukrajinskih proizvođača čelika, objavila da je djelomično obustavila rad.

Napadi su bili usmjereni i na druge regije. Poginule su dvije osobe u Zaporižji na jugu i jedna u Sumiju na sjeveru.

(Hina) xlav ykga