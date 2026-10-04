Merz u Kijev donio pomoć i finalizira ugovor oko dronova

Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u nedjelju u Kijev u pratnji šefova njemačkih obrambenih tvrtki kako bi iskazao potporu predsjedniku Volodimiru Zelenskom u trenutku dok traje eskalacija ruskih napada na ukrajinske gradove. Merz će objaviti paket mjera koji uključuje dodjelu milijarde eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora, izjavili su dužnosnici njemačke vlade. Očekuje se da će se tijekom posjeta također finalizirati dogovor o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica.

"Danas sam otputovao u Kijev jer je Ukrajini potrebna sva naša potpora u nadolazećim tjednima", rekao je Merz, istaknuvši da ruske snage bombardiraju gradove, stambene zgrade i toplane. "Ako se Rusiju ne zaustavi, njezin će se ratni stroj prije ili kasnije okrenuti protiv nas."

"Danas ću predsjedniku Zelenskom poručiti: 'Možete i dalje računati na našu pomoć'", dodao je Merz.

Njemačkog kancelara prate ministrica gospodarstva Katherina Reiche i gospodarsko izaslanstvo u kojem su čelnici tvrtki Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems i drugih.

Također se očekuje da će Merz potaknuti ukrajinsku vladu na napredak u reformama koje traže partneri iz EU-a, uključujući borbu protiv korupcije.

Zelenski je u srijedu, nakon telefonskog razgovora s Merzom, izjavio da će Ukrajina s Njemačkom uskoro finalizirati dogovor o proizvodnji bespilotnih letjelica, projektila i softvera za njih.

Ključni fokus bit će na brzoj proizvodnji bespilotnih letjelica za presretanje mlaznih dronova, što je uspješno testirala njemačka obrambena tvrtka Quantum. Od ljeta Rusija svakodnevno koristi desetke brzih jurišnih bespilotnih letjelica na mlazni pogon za napade na civilnu i vojnu infrastrukturu.

U travnju su Quantum i ukrajinski proizvođač WIY Drones najavili osnivanje tvrtke Quantum WIY Industries, zajedničkog pothvata za proizvodnju presretačke bespilotne letjelice Strila i povezanih tehnologija protuzračne obrane. Sporazum također uključuje zajednički razvoj i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, kojim Ukrajina može izvoditi napade duboko na ruskom teritoriju.

Merz je u četvrtak izjavio da se Njemačka neće dati zastrašiti sve većim brojem hibridnih napada koje Rusija provodi protiv europskih država.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je priopćilo da će Moskva nastaviti sustavno gađati ciljeve u Ukrajini u sklopu uzvratnih udara na ukrajinske napade na Rusiju tijekom proteklih mjeseci, kako su ih opisali. Također su upozorili strane državljane i diplomatsko osoblje da ne borave u Ukrajini niti putuju u nju.

Zelenski je u subotu za Reuters izjavio da će oružane snage njegove zemlje pojačati napade na ruske rafinerije nafte kao odgovor na „novu doktrinu” Moskve o eskalaciji napada na civilnu infrastrukturu, za koju je rekao da joj je cilj prisiliti stanovnike Kijeva i drugih gradova na bijeg.

(Hina) xlav ybr