Rusi u novom valu napada na Kijev gađali drugi ključni most

Ruske snage napale su Sjeverni most u ukrajinskoj prijestolnici, čime se nastavlja serija udara na ključnu infrastrukturu grada. Napadi su izazvali velike probleme u prometu i paralizirali kretanje između istočnog i zapadnog dijela Kijeva. Ponoćni udari na Sjeverni most oštetili su kolnik i trolejbusne kablove, potvrdio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Zbog toga je promet u smjeru desne obale rijeke Dnjepar privremeno obustavljen.

Ovaj napad dolazi nakon što je meta bio Južni most, po kojem prolaze automobili i podzemna željeznica. Promet na njemu je zbog sigurnosti potpuno zatvoren, što je stvorilo goleme gužve u gradu.

Ograničenja su uvedena i na mostu Paton, gdje se vozi samo u jednom smjeru, iako vlasti još nisu objavile službeni razlog. Istočni i zapadni dio Kijeva inače povezuje ukupno sedam mostova preko kojih teče cestovni i željeznički promet.

Nova taktika uništavanja

Analitičari smatraju da je riječ o promjeni taktike ruskih snaga. Prema izvješćima Instituta za proučavanje rata, cilj više nije samo usporavanje vojne logistike, nego i izazivanje psihološkog pritiska te prometnog kaosa u prijestolnici.

Ukrajinski dužnosnici ističu kako Rusija sada koristi brže dronove opremljene posebnim bojnim glavama. One su dizajnirane upravo za uništavanje čvrstih čeličnih konstrukcija, što znatno otežava posao protuzračnoj obrani.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je rusku vojsku da uništava gradove po izravnoj naredbi Vladimira Putina, osvrnuvši se na informacije koje stižu iz obavještajnih krugova.

​- Iz obavještajnih podataka i od nekih ljudi iz Putinovog kruga znamo da je on početkom rujna rekao da sada više nema pravila - poručio je Zelenski na društvenoj mreži X.

Žrtve i širi kontekst napada

Kijev je već mjesecima česta meta ruskih raketa i dronova. U najnovijim napadima teško je oštećena i stambena zgrada od dvadeset i pet katova. Prema navodima lokalnih vlasti, jedna osoba je poginula, a dvije su ranjene nakon što je izbio veliki požar.

Smrtni slučajevi bilježe se i u gradu Harkovu na istoku zemlje, gdje su poginule dvije osobe, a ranjeno ih je još dvadeset i osam. Vojni upravitelj regije Oleh Sinjehubov rekao je da postoji strah kako je pod ruševinama zarobljeno još ljudi.

Europska unija je oštro osudila napade na civile i prometnu mrežu. Slični napadi na infrastrukturu viđeni su u sukobima poput onog u Siriji, gdje su mostovi i ceste namjerno gađani kako bi se otežao život lokalnom stanovništvu i ubrzalo propadanje grada.

*uz korištenje AI-ja