FOTO Urušile se dvije zgrade u Libanonu, najmanje šest mrtvih

Najmanje šest osoba poginulo je, a sedam drugih je ozlijeđeno, kad su se dvije susjedne zgrade srušile u libanonskom gradu Tripoliju u nedjelju, dok je još ljudi ostalo zarobljeno ispod ruševina, rekao je lokalni čelnik.

Abdel ​Hamid Karimeh, obraćajući se na konferenciji za medije u Tripoliju, nije rekao koliko osoba je možda još ostalo zarobljeno pod ruševinama u sjevernoj gradskoj četvrti Bab al-Tabbaneh.

Ranije, čelnik libanonske službe za civilnu zaštitu rekao je da je u srušenim zgradama živjelo 22 ljudi.

Spasioci i stanovnici zasad su izvukli tri žive osobe iz ruševina, izvijestila je libanonska nacionalna novinska agencija.