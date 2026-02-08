Abdel Hamid Karimeh, obraćajući se na konferenciji za medije u Tripoliju, nije rekao koliko osoba je možda još ostalo zarobljeno pod ruševinama u sjevernoj gradskoj četvrti Bab al-Tabbaneh.
PRETRAŽUJU RUŠEVINE
FOTO Urušile se dvije zgrade u Libanonu, najmanje šest mrtvih
Najmanje šest osoba poginulo je, a sedam drugih je ozlijeđeno, kad su se dvije susjedne zgrade srušile u libanonskom gradu Tripoliju u nedjelju, dok je još ljudi ostalo zarobljeno ispod ruševina, rekao je lokalni čelnik.
Abdel Hamid Karimeh, obraćajući se na konferenciji za medije u Tripoliju, nije rekao koliko osoba je možda još ostalo zarobljeno pod ruševinama u sjevernoj gradskoj četvrti Bab al-Tabbaneh.
Ranije, čelnik libanonske službe za civilnu zaštitu rekao je da je u srušenim zgradama živjelo 22 ljudi.
Spasioci i stanovnici zasad su izvukli tri žive osobe iz ruševina, izvijestila je libanonska nacionalna novinska agencija.
