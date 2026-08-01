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CRVENA TJERALICA

FOTO Najtraženije bjegunke na svijetu: Traži ih Interpol, a neke od njih iznimno su opasne...

Crvena tjeralica predstavlja zahtjev upućen policijskim tijelima diljem svijeta da lociraju i privremeno uhite određenu osobu radi izručenja, predaje ili provođenja sličnog pravnog postupka. Ove žene traži Interpol...
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FOTO Najtraženije bjegunke na svijetu: Traži ih Interpol, a neke od njih iznimno su opasne...
KATSIARYNA RYSHKEVICH (35), Bjelorusija - pranje novca, sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji. | Foto: Interpol
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KATSIARYNA RYSHKEVICH (35), Bjelorusija - pranje novca, sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji. | Foto: Interpol
Komentari 0

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