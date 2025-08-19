DOK TRAJU RADOVI...
FOTO Nakon pet godina opet slobodan prelazak preko Markova trga. Ali ne zadugo...
Nakon gotovo pet godina od danas je moguć slobodan prelazak preko Markova trga u Zagrebu. A sve zbog nove regulacije prometa uvedene na Gornjem gradu zbog radova u Matoševoj i samo dok isti traju, izvijestili su fotoreporteri Pixsella. Pa ako ste se zaželjeli šetnje preko Markova trga, iskoristite situaciju... U utorak su tu bili prisutni i radnici koji su pokosili travu. Trg je, podsjećamo, zatvoren nakon što je u listopadu 2020. godine došlo do napada automatskim oružjem na osiguranje Vlade...