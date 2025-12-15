Ja se ironično slažem da je to iskorak u propast i provaliju. To je kao da imate vatru i onda je pokušavate ugasiti s kantom kerozina, istaknula je Anka Mrak Taritaš (GLAS) komentirajući zakone koje predlaže Bačić
Izglasani su Bačićevi zakoni u Saboru. Oporba: Šaljemo ih odmah na na ocjenu ustavnosti
Saborski klubovi lijeve oporbe najavili su u ponedjeljak da će dati na ocjenu ustavnosti set građevno-prostornih zakon te pokrenuti referendum kako bi se spriječilo, istaknuli su, uništenje prostora u režiji Branka Bačića i HDZ-a i sačuvalo ono najvrjednije u Hrvatskoj što trenutačno imamo.
„SDP i Možemo! i stranke lijeve oporbe Centar, GLAS i DOSIP tražit će ocjenu ustavnosti sva tri zakona, ali ovaj put tražimo da Ustavni sud to napravi u primjerenom roku od neka tri mjeseca. Ako se to ne dogodi, građani će srušiti ovaj zakon. Najavljujemo da smo spremni ići u mobilizaciju građana i prikupljati potpise za rušenje ovog zakona”, kazala je Sandra Benčić (Možemo!) na zajedničkoj konferenciji lijevo-centrističke oporbe za novinare u Saboru.
Spremni smo za referendum, nadovezao se čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Konferenciju za novinare sazvali su kako bi još jednom pokušali zaustaviti izglasavanje Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.
„Hrvatska ima kaput s dva lica, jedan europski, a drugi balkanski s opojnim mirisom balkanskog tanga kojeg zagovara naš premijer. Umjesto da sluša struku, kada već ne sluša oporbu, i sve asocijacije i udruge koje se bave prostorom, on opet ide po svome, a ja pitam za koga i čiji je to interes ako znamo da je prostor u Hrvatskoj jedinstven, nedjeljiv i da je to naše najveće bogatstvo”, zapitao je Hajdaš Dončić.
Benčić je dodala kako od početka upozoravaju da se ovi zakoni ne daju popraviti, ne mogu se unaprijediti amandmanima jer su konceptualno pogrešni zbog čega se trebaju povući, a to njihovo stajalište je, kaže, potvrdila apsolutno cijela struka. Organizirali smo naše članove diljem zemlje da informiraju građane na ulici o tome što ti zakoni donose i osigurali smo im alat da šalju pisma zastupnicima HDZ-a i njihovim koalicijskim partnerima da se zakoni povuku, kazala je.
Napomenula je da je, u šest dana otkako su to pokrenuli, zastupnicima poslano 50 tisuća mailova, a to vladajućima evidentno nije dovoljno da makar sjednu i razmisle o trećem čitanju, a kamoli o povlačenju zakona. „Ovakvo ignoriranje građana i struke će imati svoju cijenu jer ako budu na silu izglasali ove zakone koji doslovno omogućuju konačnu rasprodaju naše zemlje, učinit ćemo sve da se ti zakoni sruše, i institucionalno i u suradnji s građanima”, poručila je.
Mrak Taritaš: Vatru pokušavaju gasiti kantom kerozina
„Potpredsjednik Vlade Branko Bačić prošli tjedan nas je u Saboru pokušao uvjeriti da su zakoni koji predlaže iskorak i da HDZ sprema veliku reformu, a ja se ironično slažem da je to iskorak u propast i provaliju. To je kao da imate vatru i onda je pokušavate ugasiti s kantom kerozina”, istaknula je Anka Mrak Taritaš (GLAS).
Koliko je HDZ-u stalo do prostora, napominje, pokazuje niz njihovih ministara prostornog uređenja i graditeljstva, počevši od Kuščevića, Štromara, Horvata do Paladina, lisicu u kokošinjcu, kojeg smo svi zaboravili, a sada se Bačić pokazuje kao spasitelj. On nije spasitelj, a ovo nije samo zakon opasnih namjera nego zakon koji državu, prostor i prostorno planiranje vodi u provaliju. Pristojna Vlada bi sjela sa strukom i pokušala iznaći rješenje, ali ova Vlada je daleko od pristojnosti, ocijenila je Mrak Taritaš.
Marijana Puljak (Centar) mišljenja je kako je jedino pristojno, odgovorno i jedino što bi bilo pravi čin domoljublja povući zakone prije glasanja, međutim, naglašava, HDZ je odabrao stranačku poslušnost, a ne građane i interes zajednice.
„Ovo je najvažnija rasprava u novijoj hrvatskoj povijesti jer ovi zakoni, kada se usvoje, uništit će prostor, najvrjednije što u Hrvatskoj trenutačno imamo. Čin domoljublja je povući zakone prije glasanja, a HDZ-ove zastupnike pozivamo da ne glasaju za uništenje prostora”, apelirala je.
Na kritike iz HDZ-a da oporba laže i da ih SDP proziva za otimačinu, a upravo to oni rade u Zaboku, Hajdaš Dončić je uzvratio da su tamošnji lokalni čelnici radili po postojećim zakonima koje su nametnuli HDZ i HNS. Baš se pitam za čiji su interes donesene izmjene Zakona o obnovljivim izvorima energije po kojem je omogućeno izvlaštenje, kazao je.
Na upit imaju li ili očekuju potporu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji zakone, slagao se s njima ili ne, mora potpisati da bi stupili na snagu te očekuju li da bi i on mogao posegnuti za ocjenom ustavnosti, Hajdaš Dončić je kazao kako vjeruje da se ne slaže sa zakonima. Međutim, ovo je posao parlamentarnih stranaka i naše parlamentarne borbe, a nije stvar predsjedničkih izbora, poručio je čelnik SDP-a.
