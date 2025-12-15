Izglasani su Bačićevi zakoni u Saboru. Oporba: Šaljemo ih odmah na na ocjenu ustavnosti

Saborski klubovi lijeve oporbe najavili su u ponedjeljak da će dati na ocjenu ustavnosti set građevno-prostornih zakon te pokrenuti referendum kako bi se spriječilo, istaknuli su, uništenje prostora u režiji Branka Bačića i HDZ-a i sačuvalo ono najvrjednije u Hrvatskoj što trenutačno imamo.

„SDP i Možemo! i stranke lijeve oporbe Centar, GLAS i DOSIP tražit će ocjenu ustavnosti sva tri zakona, ali ovaj put tražimo da Ustavni sud to napravi u primjerenom roku od neka tri mjeseca. Ako se to ne dogodi, građani će srušiti ovaj zakon. Najavljujemo da smo spremni ići u mobilizaciju građana i prikupljati potpise za rušenje ovog zakona”, kazala je Sandra Benčić (Možemo!) na zajedničkoj konferenciji lijevo-centrističke oporbe za novinare u Saboru.

Spremni smo za referendum, nadovezao se čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Konferenciju za novinare sazvali su kako bi još jednom pokušali zaustaviti izglasavanje Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

„Hrvatska ima kaput s dva lica, jedan europski, a drugi balkanski s opojnim mirisom balkanskog tanga kojeg zagovara naš premijer. Umjesto da sluša struku, kada već ne sluša oporbu, i sve asocijacije i udruge koje se bave prostorom, on opet ide po svome, a ja pitam za koga i čiji je to interes ako znamo da je prostor u Hrvatskoj jedinstven, nedjeljiv i da je to naše najveće bogatstvo”, zapitao je Hajdaš Dončić.

Pokretanje videa... 00:51 Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Benčić je dodala kako od početka upozoravaju da se ovi zakoni ne daju popraviti, ne mogu se unaprijediti amandmanima jer su konceptualno pogrešni zbog čega se trebaju povući, a to njihovo stajalište je, kaže, potvrdila apsolutno cijela struka. Organizirali smo naše članove diljem zemlje da informiraju građane na ulici o tome što ti zakoni donose i osigurali smo im alat da šalju pisma zastupnicima HDZ-a i njihovim koalicijskim partnerima da se zakoni povuku, kazala je.

Napomenula je da je, u šest dana otkako su to pokrenuli, zastupnicima poslano 50 tisuća mailova, a to vladajućima evidentno nije dovoljno da makar sjednu i razmisle o trećem čitanju, a kamoli o povlačenju zakona. „Ovakvo ignoriranje građana i struke će imati svoju cijenu jer ako budu na silu izglasali ove zakone koji doslovno omogućuju konačnu rasprodaju naše zemlje, učinit ćemo sve da se ti zakoni sruše, i institucionalno i u suradnji s građanima”, poručila je.

Mrak Taritaš: Vatru pokušavaju gasiti kantom kerozina

„Potpredsjednik Vlade Branko Bačić prošli tjedan nas je u Saboru pokušao uvjeriti da su zakoni koji predlaže iskorak i da HDZ sprema veliku reformu, a ja se ironično slažem da je to iskorak u propast i provaliju. To je kao da imate vatru i onda je pokušavate ugasiti s kantom kerozina”, istaknula je Anka Mrak Taritaš (GLAS).

Koliko je HDZ-u stalo do prostora, napominje, pokazuje niz njihovih ministara prostornog uređenja i graditeljstva, počevši od Kuščevića, Štromara, Horvata do Paladina, lisicu u kokošinjcu, kojeg smo svi zaboravili, a sada se Bačić pokazuje kao spasitelj. On nije spasitelj, a ovo nije samo zakon opasnih namjera nego zakon koji državu, prostor i prostorno planiranje vodi u provaliju. Pristojna Vlada bi sjela sa strukom i pokušala iznaći rješenje, ali ova Vlada je daleko od pristojnosti, ocijenila je Mrak Taritaš.

Marijana Puljak (Centar) mišljenja je kako je jedino pristojno, odgovorno i jedino što bi bilo pravi čin domoljublja povući zakone prije glasanja, međutim, naglašava, HDZ je odabrao stranačku poslušnost, a ne građane i interes zajednice.

„Ovo je najvažnija rasprava u novijoj hrvatskoj povijesti jer ovi zakoni, kada se usvoje, uništit će prostor, najvrjednije što u Hrvatskoj trenutačno imamo. Čin domoljublja je povući zakone prije glasanja, a HDZ-ove zastupnike pozivamo da ne glasaju za uništenje prostora”, apelirala je.

Na kritike iz HDZ-a da oporba laže i da ih SDP proziva za otimačinu, a upravo to oni rade u Zaboku, Hajdaš Dončić je uzvratio da su tamošnji lokalni čelnici radili po postojećim zakonima koje su nametnuli HDZ i HNS. Baš se pitam za čiji su interes donesene izmjene Zakona o obnovljivim izvorima energije po kojem je omogućeno izvlaštenje, kazao je.

Na upit imaju li ili očekuju potporu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji zakone, slagao se s njima ili ne, mora potpisati da bi stupili na snagu te očekuju li da bi i on mogao posegnuti za ocjenom ustavnosti, Hajdaš Dončić je kazao kako vjeruje da se ne slaže sa zakonima. Međutim, ovo je posao parlamentarnih stranaka i naše parlamentarne borbe, a nije stvar predsjedničkih izbora, poručio je čelnik SDP-a.