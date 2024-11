FOTO Zagrepčani, izbjegavajte ovaj dio! Počela obnova jedne od najprometnijih cesta u gradu

Danas je i službeno krenula obnova Horvaćanske ulive, jedne od najprometnijih u gradu Zagrebu. Sjeverni kolnik od Ulice Hrgovići do Ulice Ferdinanda Budickog bit će privremeno zatvoren zbog radova od danas, 4. studenog, sve do 13. studenog do 20 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:36 Zagreb: Horvaćanska ulica od danas djelomično zatvorena zbog uređenja kolnika | Video: 24sata/pixsell

Tvrtka Zagrebačke ceste u Horvaćanskoj će u sljedećih deset dana izvoditi radove uklanjanja asfalta, popravka poklopaca komunalnih instalacija i ugradnje novih asfaltnih slojeva, čime će se, poručuju, osigurati ugodnije i sigurnije prometovanje.

Zagreb: Horvaćanska ulica od danas djelomično zatvorena zbog uređenja kolnika | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bit će obnovljena i horizontalna signalizacija te obojani postojeći pješački prijelazi kako bi se povećala sigurnost pješaka u prometu.

Za vrijeme radova promet će se odvijati obilazno preko Horvaćanske, Hrgovića, Zagrebačke avenije i Hrvatskog Sokola.

Foto: Grad Zagreb

- Kao što je poznato, postojeća komunalna infrastruktura desetljećima je podinvestirana i devastirana i nužno je obnoviti sve, od cesta, pruga i mostova, do plinskih i vodovodnih cijevi. Stoga se nastavlja s ulaganjem u održavanje i poboljšanje prometne infrastrukture s ciljem boljeg i sigurnijeg prometovanja - stoji u priopćenju Grada Zagreba.