RASTU TENZIJE

FOTO Napetosti rastu! Novi danski vojnici stigli na Grenland

Piše Ivan Jukić,
Foto: Mads Claus Rasmussen

Danska je tijekom proteklog tjedna dodatno ojačala svoje vojne kapacitete na Grenlandu, reagirajući na sve izraženiji politički i sigurnosni pritisak koji dolazi iz Sjedinjenih Država

Admiral

Najnovije agencijske fotografije prikazuju danski vojni kontingent koji je danas doputovao u Nuuk, glavnu grenlandsku prijestolnicu, u sklopu intenziviranih aktivnosti Kopenhagena na tom području.

Danish soldiers disembark at the port in Nuuk
Foto: Mads Claus Rasmussen

Ovo povećanje vojne prisutnosti dolazi u trenutku kada se tenzije oko Grenlanda ponovno zaoštravaju. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio uvođenjem carina europskim partnerima zbog njihovog protivljenja njegovim planovima vezanim uz ovaj arktički teritorij. Istodobno, nekoliko NATO država poslalo je dodatne snage i opremu na Grenland kao dio sigurnosnih operacija i vojnih vježbi koje koordinira Danska.

Danish soldiers disembark at the port in Nuuk
Foto: Mads Claus Rasmussen

Kopenhagen poručuje da je riječ o isključivo obrambenim mjerama te ističe kako grenlandski teritorij trenutačno nije suočen s izravnom vojnom prijetnjom. Ipak, danske vlasti naglašavaju važnost jačanja sigurnosnog nadzora i održavanja stabilnosti u arktičkoj regiji, čiji strateški značaj posljednjih godina ubrzano raste.

