FOTO Nastavljaju se radovi na Sarajevskoj cesti: Zagreb će dobiti novi ulaz u grad

„Radovi na tramvajskoj pruzi bit će završeni za otprilike mjesec dana. Potrebno je još dovršiti postupke vezane uz novu ispravljačku stanicu i provesti tehnički pregled, nakon čega će tramvajski promet moći biti pušten u rad. Vjerujem da će to biti još veći razlog za veselje jer će se raditi o prvim metrima nove tramvajske pruge u Zagrebu nakon četvrt stoljeća”, zaključio je gradonačelnik Tomašević. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL