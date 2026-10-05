FOTO Nastavljaju se radovi na Sarajevskoj cesti: Zagreb će dobiti novi ulaz u grad
Strateški projekt Grada Zagreba u petak je priveden kraju puštanjem u promet nove gradske avenije, Sarajevske ceste, prometnice koja se obećavala više od četiri desetljeća. Sarajevsku cestu svečano je otvorio gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, zajedno sa zamjenicima gradonačelnika Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom te predsjednikom Gradske skupštine Matejem Mišićem. Radovi se nastavljaju na vijaduktu kojim će se spojiti na obilaznicu.
Vrijednost investicije u cestu iznosi 16,6 milijuna eura s PDV-om. Tome treba dodati i troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i otkupa zemljišta potrebnog za proširenje avenije, za što je utrošeno još oko 5 milijuna eura. Ukupno gledano, samo je u cestu uloženo više od 20 milijuna eura, u cijelosti iz gradskog proračuna. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL