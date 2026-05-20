BILI SU SILA FOTO Ne, nije HDZ: Ovo je prva demokratska stranka iz 1989.

Hrvatski socijalno liberalni savez osnovan je na današnji dan 1989. godine. Bili su najveća oporba HDZ-u, a onda su potonuli nakon što su došli na vlast na izborima 2000. Osnovani su 20. svibnja 1989. kao savez, a ne stranka, jer po tadašnjim jugoslavenskim zakonima formiranje stranaka još nije bilo dozvoljeno. Prvi predsjednik Stranke bio je Slavko Goldstein, a istaknuti političari 1990.-ih bili su Dražen Budiša, Vlado Gotovac, Đurđa Adlešič, Božo Kovačević, Jozo Radoš, Zlatko Kramarić...HDZ je osnovan gotovo mjesec dana kasnije, 17. lipnja 1989.