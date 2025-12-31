Građani danas, 31. prosinca, kovanice mogu zamijeniti još samo do 14 sati na blagajni HNB-a u Jurišićevoj 17 ili slanjem poštom. Nakon toga, kovanice kuna i službeno odlaze u povijest
VIDEO Ne smetaju ni minusi: Na zadnji dan veliki redovi ispred HNB-a za zamjenu kovanica!
Zadnji je dan zamjene kovanica kuna u eure i opet su se stvorili redovi ispred HNB-a. Usprkos iznimno niskim temperaturama, građani od ranog jutra strpljivo čekaju ispred zgrade HNB-a u Jurišićevoj ulici u Zagrebu kako bi u posljednji tren zamijenili kovanice kuna koje su im još ostale.
Iz HNB-a potvrđuju da se potpuni povrat ni ne očekuje. U optjecaju je i dalje oko 74 milijuna komada novčanica i čak dvije milijarde kovanica kuna. Do kraja prosinca vraćeno je tek 27,6 posto komada kovanica, iako je vrijednosni povrat veći jer su građani uglavnom mijenjali veće apoene.
Zaključno s 29. prosinca 2025. povučeno je 470,69 milijuna novčanica i 827,91 milijun kovanica, dok se “na terenu” još nalazi više od 2,17 milijardi kovanica, vrijednih oko 1,16 milijardi kuna. Iz HNB-a ističu da su slični omjeri zabilježeni i u drugim zemljama europodručja.
Građani danas, 31. prosinca, kovanice mogu zamijeniti još samo do 14 sati na blagajni HNB-a u Jurišićevoj 17 ili slanjem poštom. Nakon toga, kovanice kuna i službeno odlaze u povijest.
