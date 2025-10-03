Obavijesti

U CENTRU ZAGREBA

FOTO Nesreća u Zagrebu: Sudar auta i tramvaja u Branimirovoj

Piše Luka Safundžić,
Foto: čitatelj/24sata

Kako su nam potvrdili iz ZET-a u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba...

Lakša prometna nesreća dogodila se u petak oko 14:30 u centru Zagreba. 

Točnije u Branimirovoj ulici je došlo do kontakta između tramvaja i osobnog automobila. 

- Nema ozlijeđenih - potvrdili su nam iz ZET-a. Dodali su i da su vozači automobila i tramvaja razmijenili podatke. 

