U CENTRU ZAGREBA
FOTO Nesreća u Zagrebu: Sudar auta i tramvaja u Branimirovoj
Lakša prometna nesreća dogodila se u petak oko 14:30 u centru Zagreba.
Točnije u Branimirovoj ulici je došlo do kontakta između tramvaja i osobnog automobila.
- Nema ozlijeđenih - potvrdili su nam iz ZET-a. Dodali su i da su vozači automobila i tramvaja razmijenili podatke.
