Teška nesreća kod Požege: Auto naletio na ženu. Poginula je

Mještani Donjih Gučana su u šoku nakon što je u poslijepodnevnim satima poginula njihova sumještanka. Nesreća se dogodila oko 14.30 sati, kada je pješakinja pretrčavala kolnik, piše 034portal.

Mladić koji je u tom trenutku vozio Golf iz pravca Požege udario je u ženu. Vozač je u šoku izjavio da ga je pješakinja vidjela, ali da je unatoč tome nastavila prelaziti cestu. Pokušao ju je izbjeći, no nažalost, nije uspio.

Hitna pomoć po dolasku samo je mogla konstatirati smrt. Policija Požeško-slavonske županije izvijestila je da je u tijeku očevid prometne nesreće.