Obavijesti

News

Komentari 0
OČEVID U TIJEKU

Teška nesreća kod Požege: Auto naletio na ženu. Poginula je

Piše Ivan Jukić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća kod Požege: Auto naletio na ženu. Poginula je
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vozač je u šoku izjavio da ga je pješakinja vidjela, ali da je unatoč tome nastavila prelaziti cestu. Pokušao ju je izbjeći, no nažalost, nije uspio

Mještani Donjih Gučana su u šoku nakon što je u poslijepodnevnim satima poginula njihova sumještanka. Nesreća se dogodila oko 14.30 sati, kada je pješakinja pretrčavala kolnik, piše 034portal.

Mladić koji je u tom trenutku vozio Golf iz pravca Požege udario je u ženu. Vozač je u šoku izjavio da ga je pješakinja vidjela, ali da je unatoč tome nastavila prelaziti cestu. Pokušao ju je izbjeći, no nažalost, nije uspio.

OPREZNO U PROMETU U Zaboku se sudarili traktor i kombi, dva vozača su ozlijeđena
U Zaboku se sudarili traktor i kombi, dva vozača su ozlijeđena

Hitna pomoć po dolasku samo je mogla konstatirati smrt. Policija Požeško-slavonske županije izvijestila je da je u tijeku očevid prometne nesreće.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.
Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!
TEMPERATURE U NAGLOM PADU

Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!

Hladna fronta s istoka donijela je obilne oborine i snijeg u Srbiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025